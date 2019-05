Conte | Dubbi su mia imparzialità? Gravissimo Si vada in Parlamento

Conte replica a Giorgetti : "Dubbisu mia imparzialità? Gravissimo" : "Vorrei chiarire che il premier sin da quando e' iniziata la competizione elettorale non si e' mai lasciato coinvolgere, non troverete mai una mia dichiarazione a favore dell'una o dell'altra parte politica. Vedo che in questo rush finale la vis polemica e le reazioni emotive diventano piu' accese. Pero' attenzione, lo dico a tutti, quando la dialettica trascende fino a mettere in dubbio l'imparzialita' del premier la cosa non e' grave ma ...

Conte : "Non sarà un'impresa facile - ma senza dubbio fermeremo l'aumento dell'Iva" : Giuseppe Conte ha preso parte stamane all'assemblea di Rete Imprese Italia ed ha ammesso che disinnescare l'aumento dell'Iva "non sarà un'impresa facile", ma ha precisato che il governo gialloverde si impegna a farlo.. Dopo la manovra “ardita”, il governo gialloverde si trova ora a fare i conti con le clausole di salvaguardia. Per cercare di evitarle, ha proseguito il presidente del Consiglio, "stiamo lavorando ad un'operazione profonda di ...

I dolori e i dubbi di Conte : rebus tra ingaggio top e progetto : ROMA - I tormenti di Antonio Conte . L'allenatore non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, ma l'unica certezza che ha è quella di voler tornare ad allenare. Deve trovare le condizioni giuste, ...