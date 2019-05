Confermati i concerti di Vasco Rossi nel 2020 | appuntamento fisso con la musica live | “È

optimaitalia

(Di lunedì 20 maggio 2019) Sonodinel. Ilegati al repertorio del rocker di Zocca diventano quindi uncome la Pasqua e il Capodanno, così com'è accaduto da qualche anno a questa parte. Nessuna intenzione, quindi, di appendere il microfono al chiodo. L'evento a Modena Park, con il quale ha raggiunto un vero e proprio record per biglietti venduti, sembrava suggerire un allontanamento dalla scene che è stato scongiurato pochi mesi dopo con l'annuncio del tour 2018 con il quale ha raggiunto tutta l'Italia. Sentito dal TG1,ha quindi confermato di essere pronto per una nuova annata diancora prima che parta quella appena annunciata che inizierà il 1° giugno allo Stadio San Siro di Milano e continuerà per 6 date, per le quali è già stato raggiunto un record di vendite nei biglietti. Prevista anche una data zero, che si ...

