Come accorciare la barba

gqitalia

(Di lunedì 20 maggio 2019) Va sfatato un mito: lapiù è lunga e più ha bisogno di cure perché non c'è niente di più affascinante di un cut sempre impeccabile. Vale per un taglio più wild o hipster quanto per unadi tre giorni, ovvero quella definita dagli hairstylistperfetta. Qui gli step essenziali per una top beard. Ritagliarsi il giusto tempo. Nessuna fretta se si vuole ottenere un taglio impeccabile, in qualsiasi punto occorra una "sforbiciata",per esempio le basette, i baffi o il contorno. Il rischio altrimenti è di vedersi sul viso un taglio dinon simmetrico. Gli accessori giusti. Dipende, ovviamente, da quello che bisogna fare. Sì a un buon pettine per sciogliere i nodi, sì a un paio di forbici perdi molto la lunghezza dellae sì a un trimmer per definirne i contorni. RegolaBT5042 ...

geocappiello : @TheJoiningComma Beh, in vacanza fino ad un certo punto ... Il Napoli vuole la rivincita dell'andata. Fare bella fi… - Puma15104735 : @Frances15271784 Anche se mi hanno etichettato come pessimista e chiesto di accorciare le mie giornate... Ma rimango della mia opinione. - astronemo_ : Non so se accorciare ancora la frangia della parrucca Perchè è molto (forse troppo) folta, come frangia, e fondamen… -