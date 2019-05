Cittadini e polizia salvano cucciolo falco ferito

romadailynews

(Di lunedì 20 maggio 2019) Roma – Uno splendido esemplare di gheppio, che girava spaurito eper via Ulderico Mazzolani, a Roma, e’ stato preso in consegna da una pattuglia delladi Stato e, dopo una notte in commissariato e’ stato consegnato nelle mani esperte dei volontari Lipu. Sabato sera, i poliziotti del commissariato Romanina, mentre pattugliavano la loro zona, si sono imbattuti in un capannello di persone che seguiva undie zoppicante. Gli agenti, insieme ad alcuni, sono riusciti ad afferrare il volatile ed a riporlo al sicuro in una scatola di cartone forata e ventilata. In attesa dell’intervento degli operatori del Centro Recupero Fauna Selvatica della Lipu che ieri hanno preso in consegna l’uccello, i poliziotti, grazie ai consigli da parte del Comando Carabinieri Nucleo Forestale, sono riusciti a fargli trascorrere una notte ...

