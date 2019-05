Ci sono parole italiane intraducibili?

Internazionali d’Italia - Djokovic non cerca scuse : le sue parole sono da standing ovation : Internazionali d’Italia, Djokovic ha parlato dopo la sconfitta contro Nadal nella finalissima al Foro Italico Internazionali d’Italia, Djokovic ha perso contro Nadal 6-1 al terzo. Un po’ di delusione di certo c’è, ma durante la premiazione Nole ha parlato in maniera splendida. Alla domanda in merito alla sua stanchezza ha risposto: “no, non voglio parlare di stanchezza ma dare merito a Nadal per come ha ...

MotoGp – Valentino Rossi 5° in qualifica a Le Mans : le parole del Dottore sono rassicuranti : Ottimo balzo di Valentino Rossi nelle qualifiche del Gp di Francia: il Dottore chiude in quinta posizione grazie anche ad una genialata in Q1 sono andate in scena oggi pomeriggio le qualifiche del Gp di Francia: Marc Marquez ha conquistato la sua 55ª pole position, lasciandosi alle spalle le Ducati di Petrucci e Miller. Una seconda fila tutta italiana a Le Mans, con Dovizioso quarto, seguito da Valentino Rossi e Morbidelli. AFP/LaPresse Un ...

Ed Sheeran & Justin Bieber : è uscito il video di “I Don’t Care” e non ci sono parole per descriverlo : Adoriamo <3 The post Ed Sheeran & Justin Bieber: è uscito il video di “I Don’t Care” e non ci sono parole per descriverlo appeared first on News Mtv Italia.

MotoGp – Altro che clima teso - la Honda crede in Lorenzo : le parole del presidente HRC sono rassicuranti : Il presidente della HRC ottimista e fiducioso: le parole di Nomura su Jorge Lorenzo Il Gran Premio di Jerez de la Frontera non è stato il gp della svolta per Jorge Lorenzo: il maiorchino era certo di poter ottenere un buon risultato in Spagna, davanti al suo pubblico, in sella alla sua Honda, ma così non è stato. Jorge Lorenzo ha terminato la gara spagnola al 12° posto, ma nonostante qualche voce di corridoio, sembra che in Honda il clima ...

Giro d’Italia - Ackermann incredulo per la vittoria di tappa : “sono senza parole” : Giro d’Italia, Ackermann della Bora – Hansgrohe ha vinto la seconda tappa della corsa: maglia rosa ancora a Roglic Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe), con una volata imperiale, ha battuto sul traguardo di Fucecchio i velocisti Viviani e Ewan. Visibilmente emozionato dopo il traguardo ha detto “sono senza parole“. Il campione nazionale tedesco è al debutto in un grande Giro ed ha sfruttato al meglio la prima ...

Formula 1 – Leclerc mastica amaro a Barcellona : le parole del ferrarista dopo le qualifiche sono sconfortanti : Tutta la delusione di Charles Leclerc dopo le qualifiche del Gp di Spagna: il giovane monegasco per nulla sereno e sorridente a Barcellona La Mercedes domina ancora una volta: doppietta delle Frecce Argento nelle qualifiche del Gp di Spagna, con Valtteri Bottas che ha conquistato la sua terza pole position consecutiva, lasciandosi alle spalle Hamilton a Barcellona. Terzo posto per Sebastian Vettel, seguito da Max Verstappen e ...

Tina Cipollari furiosa - le parole sul figlio fanno male : “sono davvero stanca” : Tina Cipollari e le accuse di manipolazione: l’opinionista sbotta sui social network Tina Cipollari letteralmente su tutte le furie. L’opinionista di Uomini e Donne è stanca delle critiche che le stanno arrivando dopo le ultime dichiarazioni sull’ex marito Chicco Nalli. Ma la Vamp è soprattutto stanca di chi la sta accusando di manipolazione ai danni […] L'articolo Tina Cipollari furiosa, le parole sul figlio fanno male: ...

Corruzione : legale Montante - 'vergognoso Morra - sue parole possono condizionare processo' : Caltanissetta, 10 mag. (AdnKronos) - "E' semplicemente vergognoso che il Presidente della Commissione nazionale antimafia nel momento in cui c'è un processo ancora in corso, venga fuori con esternazioni sulla stampa su vicende che riguardano il processo, perché queste cose possono condizionare il pr

Antonio Pennacchi andrà al Salone del Libro : "Fascismo? sono solo parole" : “A Torino io vado per parlare del mio romanzo con Bruno Gambarotta, uno dei pochi dotati di ironia in questo Paese. In Italia, di solito, si preferisce fare sarcasmo”, esordisce Antonio Pennacchi, scrittore ed ex operaio, classe 1950.Figlio di una famiglia di coloni trasferitasi dal Veneto nell’Agro Pontino all’epoca della bonifica e Premio Strega 2010 col romanzo Canale Mussolini (Mondadori, 2010), Pennacchi ...

Valentina Vignali : “sono viva - ma la metastasi è sempre lì”. Leggi le sue parole : E’ una guerriera Valentina Vignali. In una lettera pubblicata sul giornale ‘Ok Salute’, la giocatrice di basket racconta la sua battaglia contro il cancro maligno alla tiroide che l’ha colpita nel 2013, spiegando di... L'articolo Valentina Vignali: “Sono viva, ma la metastasi è sempre lì”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Diaconale (Portavoce Lazio) : “Le parole di Ranieri sono gravi - la Lega intervenga” : Le dichiarazioni del portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, a Lazio Style Radio, sulle parole del tecnico della Roma Claudio Ranieri a proposito di Lazio-Inter del 2010, in cui la tifoseria laziale chiese alla squadra di ‘scansarsi’ per favorire i nerazzurri nella corsa allo scudetto contro i giallorossi: “Io credo che su questa conferenza stampa e sulle dichiarazioni di Ranieri debba intervenire la Lega. Le ...

Le parole sono importanti anche al Concertone : dal palco canzoni e appelli alla disobbedienza : Le parole. sono state loro le protagoniste del tradizionale Concertone del Primo Maggio a Roma. Quelle dello slogan scelto dagli organizzatori per quest'anno: lavoro, diritti, stato sociale, Europa. ...

Manduria - le ultime parole di Antonio Stano ai poliziotti : «sono senza forze - dovevo denunciarli prima ma avevo paura» : Il 5 aprile, dopo la segnalazione di una vicina che assiste all’ennesima incursione dei bulli, una «volante» va a casa del pensionato. Che racconta tutto: «Le aggressioni, gli insulti e i furtii». «Picchiato con mazze su mani, ventre e ginocchia»

"25 aprile e Primo Maggio : non serve la foglia di fico. Di parole se ne sono spese troppe. Ora servono i fatti". Il Domenicale di ... : ..., l'Ocse intima all'Italia le solite riforme strutturali, cancellare per esempio ogni controllo pubblico sull'economia, anzi quel poco che ne resta dopo anni di liberismo,, aggredire il debito con ...