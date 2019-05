Chi è il re di Westeros nel finale de Il Trono di Spade? Il Bene trionfa ma l’episodio

optimaitalia

(Di lunedì 20 maggio 2019) Attenzione: l'articolo contiene SPOILER sulde Ildi.Ognuno ha ciò che si merita nelde Ildi, un ultimo episodio che lascia l'amaro in bocca tra delusione e insoddisfazione. Quando ha debuttato otto anni fa, gli spettatori sapevano di aver di fronte un prodotto di alta qualità. E nel corso delle stagioni, Game of Thrones ha regalato al pubblico momenti shock rimasti ancora oggi impressi nella mente: dalla decapitazione di Ned Stark al bagno di sangue alle Nozze Rosse e la Battaglia dei Bastardi.Ilde Ildinon è stata la conclusione che tutti aspettavamo, ma forse quella che meritavamo. "The Iron Throne" chiude una stagione altalenante, carica di polemiche e contraddizioni. Ilsul Male, ma a quale costo? Guardando Approdo del Re raso al suolo, non c'è violenza, solo desolazione. Daenerys ha distrutto tutto e ...

