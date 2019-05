Che tempo che fa | Luciana Littizzetto e lo striscione contro Fabio Fazio | nel mirino c' è

Luciana Littizzetto a Che tempo che Fa - puntata del 19 maggio 2019 (VIDEO) : Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa, nella puntata del 19 maggio. La moda dei testicoli glitterati e i manifesti elettorali (VIDEO)Su Rai 1 ieri è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo che Fa condotto da Fabio Fazio (qui gli ascolti). Come ogni domenica non poteva mancare il momento dedicato a Luciana Littizzetto.La comica nel suo solito intervento di mezz’ora, ha come sempre commentato gli eventi della settimana, e le mode ...

Che tempo che fa - Luigi Di Maio punge Matteo Salvini : "Non si molti la testa - ho la fidanzata" : "Dico che Matteo Salvini non si deve montare la testa, abbiamo fatto solo un contratto di governo ma non sono innamorato di lui, io sono innamorato della mia fidanzata". Così a un divertito Fabio Fazio, a Che tempo che fa su Rai1 domenica 19 maggio, il leader del M5s, Luigi Di Maio. Un commento, que

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto inchioda Berlusconi : come lo ha beccato : "Non è un fotomontaggio". Luciana Littizzetto scherza, a Che tempo che fa, sui cartelloni pubblicitari con Silvio Berlusconi e lo slogan: "Apri gli occhi". Lucianina, come la chiama il conduttore, ha scovato una foto che mostra il cartellone di propaganda politica affiancato a un altro raffigurante

Che tempo che fa - Heather Parisi mette in imbarazzo Fabio Fazio : la frase porcella : "Io non capivo un pene". "Non capivi bene?". "No, non capivo un pene, perché non si può dire la parola con la c...". Heather Parisi, ospite di Che tempo che fa di Fabio Fazio, in diretta su Raiuno, mette in imbarazzo il conduttore. La sua battuta si riferisce a quando aveva conosciuto Massimo Troisi

Che tempo che fa - Fabio Fazio gioca con il fuoco : panico - cosa fa il suo ospite : Heather Parisi, ospite di Che tempo che fa, su Raiuno, saluta con il pugno chiuso alla fine della sua ospitata del 19 maggio: "È il gesto dei diritti dei diversi". La faccia di Fabio Fazio la dice tutta: panico nei suoi occhi, imbarazzo. Di questi tempi in effetti ci sarebbe poco da scherzare con le

Heather Parisi/ 'Alberto Sordi fissato coi miei glutei' - Che tempo che fa - : Heather Parisi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa, dove ripercorrerà le tappe più salienti dei suoi 40 anni di carriera

Che tempo Che Fa : Nino Frassica prende in giro Pamela Prati - Valeria Marini e Gianni Morandi : Nella puntata che ha visto Heather Parisi fare il gesto del pugno chiuso per omaggiare la comunità gay, a Che Tempo Che Fa c'è stato spazio nel finale anche per Nino Frassica nei panni del direttore e vicedirettore di Novella Bella.Il comico siciliano non si è sottratto dal prendere in giro il fenomeno del momento ("Abbiamo le foto del matrimonio di Pamela Prati", ha detto mostrando la copertina bianca del periodico, seppur ripetendo la ...

“Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti : Luigi Di Maio - Pierfrancesco Favino - Heather Parisi - Cesare Cremonini - Thegiornalisti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:00 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentesima puntata del 19 maggio 2019 – Tra gli ospiti: Luigi Di Maio, Pierfrancesco ...

Che tempo che fa - Heather Parisi a ruota libera. E spiazza Fazio : Heather Parisi è tornata in Rai e lo ha fatto con il botto. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa per festeggiare i suoi 40 anni di carriera, ha inondato lo studio con il suo entusiasmo, facendo ballare anche Luciana Litizzetto. In splendida forma, la soubrette ha scherzato con il conduttore e ha rotto il ghiaccio raccontando un aneddoto sul dietro le quinte. Approfittando della scaramanzia del presentatore, infatti, la soubrette gli ha fatto ...

Che tempo Che Fa - Heather Parisi saluta con il pugno chiuso : "È il gesto dei diritti dei diversi" : Ormai è facile ironizzarci: la sinistra riparta da Heather Parisi. La showgirl statunitense è stata l'ospite della puntata di stasera di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, invitata per celebrare i suoi 40 anni di carriera.Non appena la Parisi si è seduta, si è lasciata andare al gesto del pugno chiuso, che in politica è associato al comunismo. Fazio si è subito imbarazzato: "Meglio non fare questi gesti in periodo di par condicio". L'ospite ...

