C’è stato un Royal Wedding che forse ti sei perso | ma il principe Harry era presente

Mertens a vita - Il Mattino : “Non C’è stato bisogno di trattativa - Ciro il belga ha espresso un concetto chiaro a Villa D’Angelo” : Mertens a vita, Il Mattino aggiunge sviluppi sul rinnovo contrattuale del belga: Mertens a vita, anche perché con il gol realizzato ieri sera all’ Inter, il belga si porta a 108 reti con la maglia del Napoli. Dries ora è a poche lunghezze da Maradona ma, soprattutto, a meno 16 gol che potrebbero farlo diventare l’ attaccante più prolifico della storia del Napoli. Mertens a vita, eppure quando è arrivato, a giugno del 2013, per ...

La procura apre un fascicolo su Salvini : C’è stato utilizzo indebito dei voli di Stato? : La procura della Corte dei Conti del Lazio ha aperto un fascicolo per verificare se il ministro dell'Interno Matteo Salvini abbia utilizzato aerei delle Forze dell'ordine per spostamenti non prettamente istituzionali. Non solo, al leader del Carroccio viene anche contestato l'uso di velivoli della polizia quando i jet di Alitalia avrebbero avuto un costo nettamente inferiore.

C’è stato un terremoto di magnitudo 7 - 5 al largo della Papua Nuova Guinea : Poco prima delle 15 (ora italiana) c’è stato un terremoto di magnitudo 7,5 al largo della Papua Nuova Guinea: l’epicentro è stato 45 chilometri a nord est della città di Kokopo, con ipocentro a dieci chilometri di profondità. Vista l’intensità

Insegnante ha un malore in classe e muore : per il piccolo che aveva in grembo non C’è stato nulla da fare : Un’Insegnante incinta al sesto mese di gravidanza è morta ieri mattina in ospedale, dopo aver avuto un malore improvviso mentre si trovava in classe. La donna si è accasciata a terra durante la prima ora di lezione nella scuola media di Albavilla, nel comasco. Laura Forni, 41 anni, di Tavernerio, si e’ sentita male e ha chiesto subito aiuto ai colleghi. I soccorsi sono stati immediati e la docente è stata portata all’ospedale ...

San Siro - gli esperti : «Stadio senza rischi - il tremolio C’è sempre stato» : «Meno male che San Siro trema: è naturale in strutture simili. Sarebbe pericoloso il contrario». Il professor Alfredo Cigada, che guida il gruppo che analizza le oscillazioni di San Siro, spiega così alla Gazzetta dello Sport la situazione di San Siro. «C’è stato un effetto psicosi dopo la caduta del ponte Morandi. Ma chi viene […] L'articolo San Siro, gli esperti: «Stadio senza rischi, il tremolio c’è sempre stato» è stato ...

Non C’è una ragione nello stato aviatore : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha dimostrato che da parte dello stato c’è la stessa cautela di un investitore privato a mettere quattrini in Alitalia, una compagnia aerea sempre allo stremo. “Il problema è avere un piano industriale serio”, ha detto al Foglio. In fondo è lo stesso dubbio

Venezuela - il golpe che non C’è stato. I russi dietro la «beffa» dei militari? : Fonti Usa, gli uomini chiave del regime si sarebbero dovuti schierare con Guaidó e López ma, all’ultimo momento, hanno fatto marcia indietro. Scenari da guerra fredda?

Salvini contestato a Tivoli - lui sfotte dal palco : “Mi fate tenerezza - con il lavoro non c’entrate nulla” : “Faremo un’area geografica che protegge i comunisti, perché sono una specie simpatica. Quelli che nel 2019 credono nella falce e martello mi fanno simpatia”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini si è rivolto ad un gruppetto di contestatori arrivati nel corso del suo comizio elettorale a Tivoli. “Ero preoccupato perché non avevo visto ancora cinque comunisti – ha aggiunto – Ora sono arrivati i ...

Tor Vergata - “in Cardiologia doppia lista per ricoveri : primario dà la priorità a chi vuole. Tra i favoriti C’è stato Dell’Utri” : Un sistema a due velocità: gli sfortunati aspettavano settimane per una risposta, i fortunati – per la stessa prestazione e con lo stesso codice di priorità – saltavano la fila. Succede al Policlinico Tor Vergata, a Roma, secondo un medico che ora ha depositato una denuncia in procura. Una “doppia lista” in cui compare anche un nome di particolare significato: Marcello Dell’Utri, il fondatore di Forza Italia, amico ...

C’è stato un incendio in una discarica abusiva a Roma : Intorno alle 23.30 di ieri sera si è sviluppato un incendio in una discarica abusiva nel quartiere Collatino, a Roma est. Stando a quanto scrive il Messaggero, la discarica – che si trova in via Collatina Vecchia, vicino alla stazione Palmiro

Incendio di Notre Dame - i media : “C’è stato un errore umano” - ecco cosa è accaduto : Spuntano nuove rivelazioni in merito all’Incendio che ha devastata la Cattedrale di Notre-Dame, a Parigi. Alla base del rogo che ha distrutto la cattedrale Notre Dame di Parigi vi è anche un errore umano: la persona responsabile di verificare il primo allarme Incendio, scattato alle 18.20, si è recata nell’area sbagliata e quindi ha pensato a un falso allarme. Lo scrive l’emittente francese BfmTv. Il secondo allarme è scattato ...

C’è stato un terremoto di magnitudo 6.1 nelle Filippine e due persone sono morte : C’è stato un terremoto di magnitudo 6.1 a nord-ovest di Manila, nelle Filippine, e due persone sono morte nel crollo di un edificio, secondo il governatore della regione. Secondo una fonte dell’agenzia di stampa Agence France Presse i morti sono

C’è stato un terremoto di magnitudo 6 - 1 a Taiwan : Intorno alle 7 di giovedì mattina (ora italiana), c’è stato un terremoto di magnitudo 6,1 a Taiwan, vicino alla città costiera di Hualien. Nella capitale, Taipei, il servizio della metropolitana è stato sospeso e le scuole sono state evacuate. L’epicentro è