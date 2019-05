C’è il decreto sulla micromobilità | ecco le regole per usare monopattini e altri veicoli

wired

(Di lunedì 20 maggio 2019) Foto: Pixabay Sulle strade circolano già da qualche mese. E a volte anche sui marciapiedi, un po’ fregandosene. Solo che fino ad ora lo hanno fatto in assenza di norme ma le cose stanno per cambiare. Tempo qualche mese eelettrici, segway, monowheel e hoverboard avranno le lorodi viabilità: 7 articoli e 3 allegati diattuativo del Ministero dei Trasporti, che entro l’estate dovrebbero essere pubblicateGazzetta Ufficiale, rendendo di fatto ufficiale anche in Italia quella che secondo alcuni è la mobilità del futuro. Niente di definitivo, almeno per ora. Il Ministero guidato da Toninelli parla apertamente di “sperimentazione” e spiega che “saranno i sindaci a delimitare le aree in cui avviarla e disciplinare le modalità di utilizzo dei mezzi“. Il Ministero precisa anche che ie affini non potranno circolare ovunque, “ma solo in ...

fattoquotidiano : Decreto Sicurezza bis, Di Maio: “Sono deluso, non c’è nulla sui rimpatri. Iniziativa per coprire caso Siri” - matteosalvinimi : #Salvini: #decretosicurezzabis, noi siamo pronti! C’è intervento contro Camorra: solo a Napoli 12mila condannati a… - borghi_claudio : Intanto mentre io sono 'comandato' a Roma per il decreto crescita mi arrivano notizie che in consiglio comunale a C… -