huffingtonpost

(Di lunedì 20 maggio 2019) “Non sia un Consiglio dei ministri vuoto, si approvi il dl famiglia”, dicono fonti 5 stelle. “Oggi spero di portare a casa il decreto sicurezza”, risponde Matteo Salvini. Giuseppe Conte butta la palla in calcio d’angolo, e nell’elegante carta intestata di Palazzo Chigi accanto ai due provvedimenti compaiono le paroline che li disinnescano: “Inizio dell’esame”.Gli uomini vicino al presidente sono convinti: non si approverà nessuno dei due provvedimenti. E sottolineano come la dicitura che li accompagna nell’ordine del giorno non sia messa lì a caso. La giornata è del tutto caotica, come il meteo romano che alterna acquazzoni e squarci di fulgido sole. L’onda lunga delle tensioni del caso Siri e il braccio di ferro sulla Sea Watch3 si scaricano con violenza sul Cdm. Sin dalla mattina la situazione ...

mauriziofaz : Cdm senza Governo (di P. Salvatori) - HuffPostItalia : Cdm senza Governo -