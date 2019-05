Catch-22 la follia della guerra nella divertente miniserie di Sky Atlantic

dituttounpop

(Di lunedì 20 maggio 2019)-22 su Skye Now Tv laprodotta, diretta e interpretata da George Clooneysatirica, dark comedy, ambientata durante la secondamondiale,-22 è la versione televisiva di Hulu e Sky del romanzo omonimo di Joseph Heller (conosciuto in Italia come Comma 22).Produzione originale Sky, girata in Italia tra la Sardegna e Roma nel corso del 2018,-22 è prodotta da Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse Pictures la società di produzione di George Clooney e Grant Heslov che non a caso sono anche attori e registi.Heslov ha diretto il primo e quinto episodio, Clooney il quarto e sesto mentre secondo e terzo sono di Ellen Kuras. L’adattamento è di Luke Davies e David Michod.Il progetto inizia a essere sviluppato nel 2014 quando il produttore Richard Brown si incontra con Davies e Michod per trovare un soggetto da trasformare in una ...

