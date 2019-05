Cassano a Tiki Taka sull’addio di De Rossi | “Baldini e Pallotta l’hanno rifatta grossa”

calcioweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Antonio, in un video messaggio mandato aha detto la sua sull’addio di Daniele Dealla Roma: “Baldini el’hannogrossa. Dopo il Pupone (Totti ndr) con Daniele. Dani non li ascoltare. Con gli ‘scarponi’ che ci sono in giro puoi giocare fino a 45 anni“. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla RomaL'articolosull’addio di De: “Baldini el’hannogrossa” CalcioWeb.

