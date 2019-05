Caso Vincent Lambert | i medici staccano la spina malgrado il no dei genitori

huffingtonpost

(Di lunedì 20 maggio 2019) È iniziato in Francia l’iter per staccare la, il tetraplegico in stato vegetativo da dieci anni diventato il simbolo del dibattito sul fine vita nel Paese. Ne dà conto l’agenzia di stampa AFP, secondo cui idell’ospedale di Reims, dove il 42enne è ricoverato, hanno avviato la cessazione delle cure.La moglie di, suo nipote e sei fratelli hanno accettato la decisione dei. Mentre i, ferventi cattolici, continuano a protestare. ”È un peccato, uno scandalo assoluto, non sono nemmeno riusciti a baciare il loro figlio”, ha detto all’AFP Jean Paillot, avvocato dei.Ieri la coppia ha partecipato a un corteo con circa 200 persone davanti all’ospedale dove è ricoverato il figlio, chiedendo che resti in vita. Ma non è servito a niente, come non sono ...

