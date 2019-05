Caso Lambert | i genitori contro i medici | Lo stanno uccidendo

Francia - il Caso di Vincent Lambert scuote le coscienze : Giuseppe Aloisi Iniziata la procedura che interrompere idratazione ed alimentazione a Vincent Lambert, ma i cattolici già protestano. Il caso che divide le coscienze Il caso di Vincent Lambert è al centro dei pensieri dei cattolici. Almeno di quelli, specie i pro life, che in queste settimane si stanno opponendo a quanto disposto Oltralpe, presso l'ospedale di Reims. Il caso, in sé e per sé e se non riguardasse il destino di una vita ...

È iniziata la sospensione delle procedure per tenere in vita Vincent Lambert - l’uomo francese tetraplegico il cui Caso è diventato molto noto : Oggi, è iniziata la sospensione delle procedure per tenere artificialmente in vita Vincent Lambert, un paziente francese tetraplegico il cui caso è diventato molto noto negli ultimi anni. Vincent Lambert ha oggi 42 anni e faceva l’infermiere. A seguito di

Eutanasia - Caso Lambert : i medici vogliono staccare la spina ma la famiglia non si arrende : C’è sempre forte contrasto di opinioni nel combattuto argomento dell’Eutanasia, tra diritto alla vita e diritto alla morte anche il caso di Vincent Lambert. Il francese Lambert, tetraplegico, per colpa di un incidente stradale è in stato vegetativo da dieci anni e si è trovato ad essere il il simbolo del dibattito sul fine vita nel paese. Nella settimana che comincia oggi il suo medico dovrebbe staccargli la spina. Ma gli avvocati ...