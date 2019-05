Capodoglio morto su spiaggia siciliana | tanta plastica al suo interno

Cefalù - Capodoglio morto sulla riva. La denuncia di Greenpeace : “Ecco tutta la plastica trovata nel suo stomaco” : “Questo è quello che abbiamo trovato nel suo stomaco“. La denuncia arriva da Greenpeace, direttamente dalle rive siciliane di Cefalù, in provincia di Palermo, dove qualche giorno fa è stato trovato un capodoglio di sette anni spiaggiato. Al suo interno, come mostra nel video un attivista dell’associazione, una grossa quantità di plastica. Il ritrovamento è avvenuto alla vigilia della partenza di una spedizione di ricerca e ...

Capodoglio morto in Sardegna - specchio dell'analisi del WWF : In Sardegna il mare bello è una straordinaria realtà. Ammirata, invidiata e visitata da tutto il mondo. Come spesso accade, tuttavia, non è tutto oro quello che luccica, o forse sarebbe meglio dire che non è tutto pulito il mare in cui nuotiamo.La recente ricerca del WWF"Il mare d'inverno in Sardegna al tempo del cambiamento climatico: erosione, plastiche, inciviltà" – dossier ampiamente corredato da foto ...

Un Capodoglio è stato trovato morto con un feto e 22 chili di plastica nel ventre : "Un capodoglio è stato trovato morto a Porto Cervo, in Sardegna: nella pancia aveva un feto e 22 chili di plastica... C'è ancora qualcuno che dice che questi non sono problemi importanti? Per me sí, e sono prioritari". Lo scrive in un post su Facebook il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. "Il marine litter, la poltiglia di rifiuti in mare - continua - affligge tutto il mondo marino, non solo l'Italia, certo, ma ogni Paese ...