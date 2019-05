Caos Serie B | “il Palermo in appello si attende il ribaltamento del verdetto”

sportfair

(Di lunedì 20 maggio 2019) Il presidente del, Alessandro Albanese, ha parlato delle recenti vicissitudini della squadra siciliana: il punto “C’è una città in subbuglio, per noi il calcio non è solo un valore sportivo, ma economico, sociale, un deterrente criminogeno. Ci attendiamo inil rispetto delle regole, equità di trattamento, così come fatto in casi simili negli ultimi anni, ed il buon senso“. Il presidente del, Alessandro Albanese, descrive così il clima che si respira nel capoluogo siciliano in attesa dell’esito del ricorso alla Corte d’Federale riguardo alla sentenza del Tribunale Federale Nazionale della Figc che ha relegato i rosanero all’ultimo posto in classifica dellaB con retrocessione in C per illeciti amministrativi. “Questa squadra ha ottenuto sul campo la possibilità di giocare i playoff e ora c’è una ...

