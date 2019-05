Cannes 2019 | SORRY WE MISSED YOU di Ken Loach - La recensione

Cannes 2019 : DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodovar : Pedro Almodovar firma il suo migliore film degli ultimi anni. Forse, per giunta, il suo miglior film di sempre. DOLOR y GLORIA, in concorso al Festival di Cannes 2019, è uno straziante viaggio nella memoria di un uomo, un regista, un amante, un figlio che riesce a (ri)trovare se stesso e la serenità di un tempo solo grazie al cinema. Il regista spagnolo realizza così il suo film testamento, il suo personale 8 ½ (omaggiato esplicitamente ...

Cannes 2019 : LE DAIM di Quentin Dupieux - La recensione : Lo sappiamo da sempre, il cinema di Quentin Dupieux è imprevedibile, inclassificabile e completamente scoordinato. Le DAIM, ultimo lavoro del regista e dj francese presentato a Cannes 2019 nella sezione Quinzaine des realisateurs, non è da meno. Eppure potrebbe risultare per molti come il suo progetto più accessibile. Effettivamente, raccontando l’ossessione di un uomo (uno straordinario Jean Dujardin decisamente in parte in un ruolo lontano ...

Cannes 2019 : THE DEAD DON’T DIE di Jim Jarmusch - La recensione : A tre anni di distanza dal precedente, stupendo, Paterson (2016), il regista di culto Jim Jarmusch torna al Festival di Cannes per presentare la sua ultima stralunata commedia (in concorso, come film d'apertura). Il cast è d’eccezione ma, come per tutti i lavori del cineasta statunitense, è la sostanza tematica e drammaturgica che lascia davvero il segno. The DEAD DON’T Die (in Italia con il titolo I morti non muoiono) vuole infatti essere una ...

Festiva di Cannes 2019 - Alain Delon premiato : “Penso a questo come alla fine della mia carriera” : “Penso a questo come alla fine della mia carriera, alla fine della mia vita”. È un Alain Delon in lacrime quello che scende dal palco di Cannes dopo aver ricevuto la Palma d’Oro alla carriera. Uno scatolino di plastica con dentro un rametto dorato che Alain osserva con malcelato distacco e una punta di malinconia. Dopo i convenevoli di rito glielo porge la figlia Anouchka, nata dalla relazione in tarda età con la top model olandese Rosalie van ...

Festival di Cannes 2019 - la poesia e il dramma del cinema che sa dire ‘io’ : Come quasi sempre accade, le migliori rivelazioni del Festival di Cannes non sono nei concorsi principali, ma nelle sezioni collaterali. Quello che il Festival di quest’anno sta mostrando è che il cinema più vivo, quello più diretto e perforante è quello che sa dire “io”. Non è una storia nuova questa: qualcuno già parlava di una “caméra stylo” una settantina d’anni fa, cioè del modo in cui è possibile usare la macchina da presa come una penna ...

Leggenda vuole che a far esordire Alain Delon al cinema nel 1957 con il lungometraggio Quand la femme s'en leve (in italiano: Godot) sia stata l'insistenza non tanto del ...

Cannes 2019 - Pedro Almodovar : “La mia ambizione non è definita dai premi ma dal riuscire a raccontare le storie attraverso il cinema” : Tra finzione e biografia, tra sogno e realtà, Pedro Almodovar ha confezionato un grande film e un’opera grande. L’apparente ripetizione riferisce all’impresa personale e universale messa in scena in Dolor Y Gloria, da ieri anche nelle sale italiane in contemporanea al Festival di Cannes dove è tra i più accreditati concorrenti alla Palma d’oro. Testamento “liberamente riprodotto” della propria vita, il nuovo film del più famoso cineasta spagnolo ...

Al di là del bene e del male abita Nicolas Winding Refn. Perché "come diceva Shakespeare la contraddizione è il cuore del dramma e la natura umana è l'origine della ...

Cannes 2019 - spettrale e noioso Almodovar. Ancora l’angoscia per mamma tra eroina - rosari e tisanine. E per lo spettatore tanto dolor e poca gloria : Mettere in discussione il cinema di Pedro Almodovar è come sparare a zero sulle stigmate di Padre Pio. Almodovar non si segue, si venera. Per questo dolor y gloria, in Concorso a Cannes 2019 viene accolto da ovazioni e ditirambi. Invece il 21esimo titolo del regista madrileno è un film noioso, drammaturgicamente scheletrico e sviluppato come un compitino di quinta elementare. Almodovar non ha invenzioni stilistiche da millenni e si vede. O ...

"Questo piccolo film è la realizzazione dei miei desideri" dichiara col solito candore Luca Gudagnino,il cui mediometraggio The Staggering Girlè fra gli eventi speciali della Quinzaine des Realisateurs, portando il regista ...

Festival di Cannes 2019 : ospiti oggi 17 maggio - giuria e film : Festival di Cannes 2019: ospiti oggi 17 maggio, giuria e film È in corso la 72esima edizione del Festival di Cannes, iniziata il 14 maggio ed in programma fino al 25 maggio. oggi venerdì 17 maggio è una giornata speciale perché ci sarà un programma ricco e pieno di ospiti di livello internazionale. 17 maggio, la giornata di Pedro Almodovar Pedro Almodovar proprio oggi presenta il film in predicato come uno dei film favoriti ...

Festival di Cannes 2019 - Ken Loach e i suoi schiavi volti all’autodistruzione in Sorry We Missed You : Chiamiamoli “performer delle consegne” e non più “fattorini”, “guadagni” e non più “salari”, freelance e non più precari. Anzi, veri e propri schiavi volti all’autodistruzione. Benvenuti nel nuovo dramma umano e sociale di Ken Loach, il vate tuttora insuperato del cinema civile, che con Sorry We Missed You è riuscito ancora una volta a commuovere le platee del Festival di Cannes. Due volte Palma d’oro (nel 2006 per Il vento che accarezza l’erba ...

Festival di Cannes 2019 - Rocketman non è Bohemian Rhapsody. Ma il biopic su Elton John funziona : Una celebrazione ma non un’apologia di Elton John. “Perché per quanto straordinario possa essere, Elton resta un essere umano, e quindi imperfetto. E tutte le sue imperfezioni, come i suoi pregi, fanno parte del film”. Così Taron Egerton, visibilmente commosso, descrive il personaggio/persona Elton John che ha avuto “il piacere, l’onore e la responsabilità di interpretare” nel biopic Rocketman, fuori concorso a Cannes e nelle sale italiane dal ...

Cannes 2019 - i look stellari della Croisette - : Francesca Galici Abiti lunghi, luccicanti e svolazzanti. look androgini ed elegantissimi: le dive sul red carpet del Festival di Cannes 2019 danno spettacolo e incantano i fotografi Il Festival del Cinema di Cannes 2019 non è solo uno degli eventi cinematografici più famosi del mondo. Il suo red carpet è una passerella ambita dai volti noti, che qui sfoggiano look stratosferici in favore di obiettivo. La pioggia di flash è uno dei ...