Bruce Springsteen | «Sono tornato alle origini | il mio nuovo album è come uno scrigno

(Di lunedì 20 maggio 2019) É uscito oggi in tutto il mondo “There Goes My Miracle”,ilstraordinario singolo dirotazione radiofonica da venerdì 24 maggio. L’emozionante brano è incluso in “Western Stars”(Columbia Records/Sony Music), l’attesissimodi inediti in uscita il prossimo 14 giugno. «Questo lavoro è un ritornomie registrazioni da solista con le canzoni ispirate a personaggi e con arrangiamenti orchestrali cinematici», racconta, «èunoricco di gioielli». “Western Stars”,primo progetto in studio didopo cinque anni, porta la sua musica verso nuove direzioni, prendendo in parte ispirazione dai dischi pop della California del Sud tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70. Nei 13 brani di “Western Stars”si ritrova una vasta gamma di temi tipicamente americani: dautostrade immense agli spazi desertici, dal sentimento di ...

