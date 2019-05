Boxe – Scardina-Goddi | grande folla alla presentazione dell’incontro del prossimo 28

sportfair

(Di lunedì 20 maggio 2019) Presentato oggi a Milano l’incontro tradel28 giugnodi giornalisti, fotografi e addetti ai lavoriconferenza stampa svoltasiTerrazza Duomo 21, in Piazza del Duomo 21 a Milano, per presentare ilevento pugilistico del28 giugno al Palalido-Allianz Cloud. La serata avrà un doppio clou: il campione internazionale dei pesi supermedi IBF Daniele(16-0 con 14 vittorie per KO) difenderà il titolo contro Alessandro(35-4 e 1 pari) in un derby tutto italiano, mentre il campione d’Europa dei pesi leggeri Francesco Patera (21-3) difenderà la cintura contro il nord-irlandese Paul Hyland Jr.(20-1). L’evento è organizzato da Opi Since 82, Matchroom Boxing Italy e DAZN che lo trasmetterà in diretta e segna il ritorno dellain un impianto che ha fatto la storia dello sport a Milano. Franco Oriot Il ...

Gazzetta_it : #Boxe, il derby di Milano #Scardina - #Goddi per riaprire il Tempio del #Palalido - zazoomnews : La grande boxe torna al PalaLido di Milano: Scardina-Goddi e Patera-Hyland il 28 giugno match per le cinture -… - OA_Sport : La grande #boxe torna al PalaLido di Milano: Scardina-Goddi e Patera-Hyland il 28 giugno, match per le cinture -