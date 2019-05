Agenzia_Ansa : 'Gli slogan del governo? Sembrano degli spacciatori legalizzati di bufale'. @emmabonino al #ForumANSA #DIRETTA… - TelevideoRai101 : Bonino su governo:vertici di assurdità - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Gli slogan del governo? Sembrano degli spacciatori legalizzati di bufale'. @emmabonino al #ForumANSA #DIRETTA #ANSA ht… -

"Sono senza parole per quello che sta succedendo in Italia, stiamo raggiungendodiPolitica". Lo ha detto la leader di +Europa, Emma, durante il forum dell'Ansa. "Abbiamo Salvini che predica a Milano come un cristiano evangelico, con tanto di rosario, e attacca chi non la pensa come lui, e Di Maio che attacca l'Onu per un decreto che è solo nella testa di Salvini".