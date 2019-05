Bologna | violenti scontri tra polizia e manifestanti contro il comizio di Forza Nuova

ilgiornale

(Di lunedì 20 maggio 2019) Pina Francone Il leader diRoberto Fiore è atteso in piazza Galvani, in pieno centro città: gli attivisti contrari all'evento si sono scontrati con le forze dell'ordinetra forze dell'ordine eche protestano veementementela presenza in città del leader di, Roberto Fiore. Il capo politico del partito di estrema destra è in città per unelettorale in vista delle elezioni europee di domenica 26 maggio, cavalcando lo slogan "Spezziamo le catene di Bruxelles". Circa un migliaio di persone, molte dei quali dei centri sociali, si sono dirette davanti al blindato dellache impediva l'accesso in piazza Galvani dove è previsto, appunto, ildi Fiore. Prima i cartelli utilizzati per colpire il mezzo della, poi sono partite dal corteo bottiglie di vetro, fumogeni e petardi. Le forze ...

