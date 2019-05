Bitter Sweet anticipazioni | NAZLI conosce DENIZ e…

tvsoap

(Di lunedì 20 maggio 2019) Ferit Aslan (Can Yaman) non sarà l’unico uomo con cuiPiran (Ozge Gurel), la protagonista di– Ingredienti d’amore, avrà a che fare. Nelle prime puntate della telenovela, l’aspirante cuocarà infatti l’affascinante(Hakan Kurtas) e troverà in lui un nuovo corteggiatore., spoiler:si incontrano Dando uno sguardo allesi scopre cherànel corso di un party; se ci avete letto in precedenza, sapete già che la donna – nonostante il lavoro trovato a casa di Ferit – avrà bisogno di tanti soldi perché, oltre all’affitto di casa, dovrà pagare la retta scolastica della sorella Asuman (Ilayda Akdogan) e, proprio per questo, accetterà di fare per una sera la cameriera in compagnia della coinquilina Fatos (Öznur Serceler). Nel bel mezzo della serata,avrà ...

youngblood_TK : RT @Jorahmustlive: Ditemi che non è vero, che cazzo abbiamo visto?? Dov'è il finale bitter Sweet?? Sansa Regina ma sola come un cane, Jon c… - GioiaRemoli : RT @Jorahmustlive: Ditemi che non è vero, che cazzo abbiamo visto?? Dov'è il finale bitter Sweet?? Sansa Regina ma sola come un cane, Jon c… - na1bsel : RT @Jorahmustlive: Ditemi che non è vero, che cazzo abbiamo visto?? Dov'è il finale bitter Sweet?? Sansa Regina ma sola come un cane, Jon c… -