huffingtonpost

(Di lunedì 20 maggio 2019) A sei giorni dal voto europeo e con un governo in piena campagna elettorale - con tutte le declinazioni di litigi, accuse e controaccuse tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini - c’è una dinamica che si ripresenta ancora una volta. Quella della tensione tra i 5e il ministro dell’Economia Giovanni. Dinamica che ha registrato temperature diverse da quando l’esecutivo gialloverde è nato, ma che è rimasta sempre lì, come tratto caratterizzante di rapporti che non riescono mai a ritornare su posizioni di concordia definitive. E quando in ballo ci sono le nomine, come al primo dei due round del Cdm di oggi, la temperatura risale. Secondo quanto riferiscono fonti dell’esecutivo a Huffpost dovrebbe finire con un pareggio: sìnomina diRagioniere generale dello Stato (con l’ok anche della Lega), ...

HuffPostItalia : Biagio Mazzotta alla Ragioneria sì, il super dipartimento no. Nuovo scontro Tria-5 stelle -