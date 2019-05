Berlusconi: governo in mano a incapaci

forza_italia : Con il Presidente Berlusconi l'Italia era al centro della politica internazionale. Con Di Maio l'Italia è al fianco… - berlusconi : Noi di @forza_italia siamo pronti a tornare al governo dopo queste elezioni per attuare il programma del… - berlusconi : Buongiorno a tutti. Manca solo una settimana alle #ElezioniEuropee2019. Sono sicuro che col voto del #26maggio dar… -

Alle elezioni di marzo 2018 "abbiamo consegnato l'Italia a degli", che "non hanno mai lavorato" e che, "in molti casi, non sono neanche laureati". Lo ha detto il leader di Forza Italia,, alla trasmissione 'Orario continuato' in onda su Telelombardia. Poi:"Non so come mai Giorgia Meloni sia arrivata a dire quelle cose. Solo un centrodestra unito può vincere le elezioni, lo sa bene. Capisco che ha un partito piccolo e deve agitarsi per arrivare al 4%, ma è una tattica di corto respiro" .(Di lunedì 20 maggio 2019)