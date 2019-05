lastampa

(Di lunedì 20 maggio 2019) Scattano le grandi manovre in casa. La scomparsa di Gilberto, avvenuta lo scorso ottobre, pochi mesi dopo la tragedia del ponte Morandi a Genova, sta provocando gli inevitabili assestamenti. Si parte dalla holding di famiglia, Edizione, il cui amministratore delegato, Marco, non sarà confermato nel suo incarico e si avvia all’uscit...

LaStampa : Benetton, l’ad Patuano verso l’uscita. Soluzione interna per la holding - TommyBrain : RT @AncoraFischia: #Mapuche, ambiente e popoli “altri”. Per i Benetton l’uguaglianza e il rispetto si fermano ad una foto... - IacobellisT : RT @AncoraFischia: #Mapuche, ambiente e popoli “altri”. Per i Benetton l’uguaglianza e il rispetto si fermano ad una foto... -