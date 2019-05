Basket | Playoff Serie A 2019 | Milano è già con le spalle al muro | Avellino sogna un

Basket - Playoff Serie A 2019 : Sassari per continuare la corsa - Brindisi cerca l’impresa per non ritrovarsi spalle al muro : Prosegue a ritmo serrato il calendario dei quarti di finale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket. Dopo la sfida di apertura andata in scena sabato sera, Sassari e Brindisi si ritroveranno nuovamente di fronte per il secondo atto, in un incontro che potrebbe già rappresentare un punto di svolta nella Serie. La formazione sarda ha infatti conquistato il primo punto e con una seconda vittoria tra le mura amiche si sposterebbe in Puglia con ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Toronto reazione d’orgoglio! Leonard stende Milwaukee dopo due supplementari e riapre la serie : Non è ancora finita: questo sembra dire la vittoria dei Toronto Raptors sui Milwaukee Bucks per 118-112 al termine di due tempi supplementari nella terza sfida della Finale di Eastern Conference dei Playoff NBA 2019. Con una prestazione di carattere e talento la formazione allenata da Nick Nurse è riuscita ad accorciare le distanze nella serie portandosi sul 1-2 ed evitando di ritrovarsi con le spalle al muro. La compagine guidata da Mike ...

Playoff Serie A Basket – Venezia parte col piede giusto : Trento ko sotto i colpi di Haynes : Venezia vince Gara-1 dei Playoff di Serie A contro Trento: Haynes guida i suoi alla vittoria segnando 14 punti e fornendo 5 assist Dopo la vittoria di Cremona su Trieste, la seconda gara dei Playoff di Serie A fra Venezia e Trento chiude il programma di giornata. La formazione di coach De Raffaele mantiene il fattore campo e davanti al pubblico del Taliercio supera 67-57 Trento. A dispetto di un’inizio complicato, che l’ha vista da subito ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona fatica ma supera una combattiva Trieste - Venezia vince in rimonta su Trento : Fattore campo rispettato nelle due sfide odierne dei quarti di finale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket. Cremona e Venezia cominciano entrambe con il piede giusto nelle Serie rispettivamente contro Trieste e contro Trento conquistando il successo al termine di due incontri equilibrati ed avvincenti, caratteristica ricorrente in queste prime partite andate in scena nel fine settimana. Sfida equilibrata e appassionante quella tra ...

Basket - playoff al via con la sorpresa : Milano cade in casa contro Avellino. Ok Cremona - Sassari e Venezia : Eccola lì, la sorpresa è servita già in gara1. L’Olimpia Milano, testa di serie numero uno, viene strapazzata dall’ottava squadra sulla griglia dei playoff, e cioè Avellino. I biancorossi, senza le stelle Mike James e Nemanja Nedovic (che forse non vedremo nel corso della serie), sono costretti a inseguire per quasi tutta la partita. La Scandone (senza il suo miglior giocatore, Caleb Green, e l’esperto Demetris Nichols) ci ...

Basket - Playoff Serie A oggi : Cremona-Trieste e Venezia-Trento. Programma - orari - tv e streaming : La Serie A di Basket è arrivata nel suo momento più importante. Dopo le spettacolari prime due sfide di ieri, continuano i Playoff 2019 con le gare-1 dei quarti di finale, Cremona-Trieste e Venezia-Trento. Sarà subito una gara-1 importantissima per entrambe le Serie, che per questa prima fase sarà al meglio delle cinque partite. Cremona è reduce da una stagione strabiliante nella quale ha vinto la Coppa Italia e poi ha chiuso al secondo posto in ...

Basket – Playoff Serie A : Sassari non lascia scampo a Brindisi - i sardi si impongono 89-73 in Gara-1 : La formazione sarda comincia benissimo la Serie contro Brindisi, imponendosi davanti al proprio pubblico in Gara-1 Comincia benissimo la Serie dei quarti di finale scudetto per Sassari, la formazione sarda infatti si impone in Gara-1 con il punteggio di 89-73 al termine di un match dominato in lungo e in largo. Primo quarto a completo appannaggio dei padroni di casa, che vanno avanti di sei per poi veder avvicinare i propri avversari fino ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Avellino sbanca subito Milano. Una Sidigas perfetta va sull’1-0 nella serie : La Sidigas Avellino realizza la prima sorpresa dei Playoff 2019. Straordinaria prestazione degli irpini, che espugnano il Forum per 82-74 e si portano 1-0 nella serie contro Milano. Alla gioia di Avellino, fa da contraltare la delusione dell’Olimpia, uscita tra i fischi dei suoi tifosi e che ora si trova già con le spalle al muro, visto che lunedì sarà obbligata a vincere gara-2. Strepitosa partita di Keifer Sykes, che chiude con una ...

Basket – Playoff Serie A : clamoroso tonfo dell’Olimpia Milano - Avellino espugna il Forum : gli irpini si prendono Gara-1 : La formazione irpina si impone con il punteggio di 74-82, portandosi così in vantaggio nella Serie Scattano i Playoff scudetto di Serie A di Basket ed ecco subito la prima sorpresa, Avellino infatti espugna il Forum di Assago superando l’Olimpia Milano con il punteggio di 74-82. Qualificatasi tra le migliori otto solo all’ultima giornata della regular season, la formazione irpina comincia alla grande la Serie contro la ...

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Gara-1 playoff Basket in DIRETTA : la Sidigas espugna il Forum - vittoria 84-72 per gli irpini : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, Gara-1 dei quarti di finale dei playoff 2019. Si apre il momento più bello dell’anno per il basket italiano, dove ogni sfida conta tantissimo e può portare allo Scudetto. Ad aprire i playoff saranno Olimpia Milano e Sidigas Avellino. Da una parte c’è una Milano costretta a vincere, perchè è la super favorita, mentre dall’altra una Avellino che si è ...

Basket : caos in Grecia - l’Olympiacos rifiuta di giocare il derby con il Panathinaikos nei playoff e sarà retrocesso. Storia di una brutta vicenda : E’ una brutta vicenda che non ha un lieto fine, quella che coinvolge le due rivali storiche del Basket greco, Olympiacos e Panathinaikos. L’ultimo capitolo ha un sapore che si fa fatica anche solo a immaginare: i Reds, una volta viste le designazioni di gara-1 dei quarti di finale dei playoff per il titolo greco proprio contro la compagine allenata da Rick Pitino, hanno deciso di non scendere in campo. Siccome l’Olympiacos è ...

Basket - via ai playoff scudetto : l’obbligo di vincere di Milano alla prova delle sorprese. Storie e incroci delle 8 in corsa : Cinque delle otto squadre avrebbero potuto tranquillamente non esserci. Chi per i pronostici di inizio stagione, chi perché ha navigato per mesi fuori dalla zona playoff. Adesso giocano tutte contro l’Armani Exchange Milano, il giocattolo costruito da Giorgio Armani e affidato alle mani di Simone Pianigiani, candidata numero uno per lo scudetto. Come sempre da quando il Monte dei Paschi Siena è scomparso dai radar del campionato italiano ...