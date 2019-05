A|X Armani Exchange diventerà sponsor del team eSport italiano Mkers nella stagione

eurogamer

(Di lunedì 20 maggio 2019) Sarà AXa vestirecompetitiva 2019/2020 ildi, organizzazione italiana recentemente premiata tra le migliori startup innovative del nostro Paese. AXè il primo brand di moda a entrare nel settore e-sport, rafforzando così il suo posizionamento streetwear e attento alle nuove forme di comunicazione. Ilsarà ambasciatore globale della linea AX, vestendo sui palchi delle più importanti competizioni video ludiche del mondo una nuova divisa ufficiale con mainAX. Leggi altro...

