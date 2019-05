Australia | un fortunato cercatore d’oro ha scoperto una pepita da 1 | 4kg per un valore di

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Unha compiuto una preziosa e rara scoperta daldi quasi 100.000 dollarini. L’uomo non riusciva a credere alla sua fortuna quando il suo metal detector haunada 1,4kg mentre era alla ricerca del prezioso metallo a Kalgoorlie, nella regione di Goldfields-Esperance nell’occidentale. La Finders Keepers Gold Prospecting ha postato le immagini della sorprendente scoperta sui social dopo che laera stata portata per essere valutata. “Che mostro! Un pezzo di 1,4kg trovato qualche settimana fa vicino Kalgoorlie da un cliente molto”, si legge nel post. Gli utenti sono rimasti impressionati dalla scoperta. “È incredibile, che grande scoperta. Gli occhi saranno usciti fuori dalle orbite quando ill’ha vista”, è stato uno dei tanti commenti. Le pepite di queste dimensioni vengono ritrovate nell’area ...

