Attento Mentana | La7 ha un nuovo maratoneta

(Di lunedì 20 maggio 2019) Domenica sera show a Non è L'Arena, in collegamento con Massimo Giletti, lunedi msttina ospite in studo di Coffee Break: una costanza daquella del Ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha praticamente accompagnato il pubblico de La7 nel passaggio tra il weekend e l'inizio di una nuiva settmana. Se da un lato, quindi, il Vicepremier si concede con parsimonia su Rai 1, evitando soprattutto gli inviti di Fazio per via del suo stipendio - ma senza disdegnare il salotto di un altro esterno come Vespa -, dall'altro sembra apprezzare quelli di La7 stando alle ospitate di quest'inzio dell'ultima settimana di campagna elttorale che lo ha visto protagonista dei programmi informativi della rete di Cairo nelle ultime 12 ore. Non è l'Arena, Matteo Salvini assiste in diretta allo sbarco dei migranti dalla Sea Watch 3 prosegui la ...

