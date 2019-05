Ascolti Domenica In | Prima volta | Domenica Live | d’Urso chiude al 14%

Ascolti TV | Domenica 19 maggio 2019. Fazio 16.9%-14% - New Amsterdam 9.8% - Giletti 6.9% - Petrelluzzi 5.5% : Fabio Fazio, Mahmood e Luciana Littizzetto Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 4.058.000 spettatori pari al 16.9% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.479.000 (14%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.067.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.489.000 spettatori (6%) mentre FBI è la scelta di 1.510.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto ...

Ascolti TV | Domenica 19 maggio 2019. Fazio 16.9%-14% - New Amsterdam 9.8% - Giletti 6.9% - la Petrelluzzi 5.5% : Fabio Fazio, Mahmood e Luciana Littizzetto Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 4.058.000 spettatori pari al 16.9% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.479.000 (14%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.067.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.489.000 spettatori (6%) mentre FBI è la scelta di 1.510.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto ...

Ascolti tv domenica 19 maggio 2019 : Una serata tra Fazio e Giletti, come ogni domenica. Prime Time Su Rai 1 Che Tempo che Fa ha registrato .000 telespettatori, share % e nel segmento Il Tavolo, in seconda serata, .000, %. Su Rai 2 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %. FBI .000, %. Su Rai 3 Un giorno in Pretura ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 New Amsterdam, in prima tv, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le ...

Ascolti TV | Domenica 19 maggio 2019 : Fabio Fazio, Mahmood e Luciana Littizzetto Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo .000 (%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre FBI è la scelta di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su ...

Ascolti Tv Domenica 19 maggio New Amsterdam e Che Tempo che Fa e il calcio pay : Ascolti Tv Domenica 19 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Che Tempo che Fa – Rai 1 – milioni e %New Amsterdam – Canale 5 – milioni e %NCIS – Rai 2 – milioni e % FBI – Rai 2 – milioni e %Un giorno in pretura – Rai 3 – milioni e %Le Iene presentano – Italia 1 – milioni e %Io loro e Lara – Rete 4 – mila e %Shara – Le Avventure di ...

Ascolti Tv 12 maggio 2019 : Domenica In una conferma - bene Mediaset : Domenica In una conferma per la Rai, Mediaset si difende bene Domenica 12 maggio – Ascolti Tv Un altro ottimo risultato per Domenica In: Mara Venier è riuscita a portare a casa di ben 2.200.000 telespettatori le storie del suo programma. Ha raggiunto il 16.8% di share. Gli Ascolti Tv di Domenica 12 maggio 2019 […] L'articolo Ascolti Tv 12 maggio 2019: Domenica In una conferma, bene Mediaset proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Domenica 12 maggio 2019. Fazio 15%-13.2% - Le Iene 12.3% - New Amsterdam 9.9% - Giletti 6.7% : Roberto Saviano a Che Tempo che Fa Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.595.000 spettatori pari al 15% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.208.000 (13.2%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.061.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.595.000 spettatori (6.4%) mentre FBI è la scelta di 1.517.000 spettatori (6.7%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.992.000 ...

Ascolti Venier - d’Urso - Parodi : Domenica In leader del pomeriggio : Mara Venier sempre leader degli Ascolti con Domenica In Mancano pochissime puntate al termine di questa fortunata stagione di Domenica In condotta da Mara Venier. Il contenitore Domenicale di Rai1 è sempre stato leader negli Ascolti contro qualsiasi concorrenza e ha vinto anche ieri, Domenica 12 maggio ottenendo 2.763.000 telespettatori e il 16.81% di share nella prima parte e 2.635.000 telespettatori e il 16.6% di share nella seconda. La ...

Ascolti TV | Domenica 12 maggio 2019. Fazio 15%-13.2% - Le Iene 12.3% - New Amsterdam 9.9% : Roberto Saviano a Che Tempo che Fa Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.595.000 spettatori pari al 15% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.208.000 (13.2%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.061.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.595.000 spettatori (6.4%) mentre FBI è la scelta di 1.517.000 spettatori (6.7%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.992.000 ...

Ascolti Domenica 12 maggio - Che Tempo che Fa (15%) tra New Amsterdam (9.9%) e Le Iene (12.3%) : Ascolti Domenica 12 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – Che Tempo che Fa – 3.59 milioni e 15% Il Tavolo – 2.21 milioni e 13.2% Canale 5 – New Amsterdam 1a Tv – 2.06 milioni e 9.9% Italia 1 – Le Iene – 1.99 milioni e 12.3% Rai 2 – NCIS 1a Tv – milioni e % FBI 1a Tv – milioni e % Rai 3 – Un giorno in pretura – 945 mila e 4.4% Rete 4 – ...

Ascolti Domenica 12 maggio - Che Tempo che Fa (15%) tra New Amsterdam (9.9%) e Le Iene : Ascolti Domenica 12 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – Che Tempo che Fa – milioni e % Il Tavolo – milioni e % Canale 5 – New Amsterdam 1a Tv – 2.06 milioni e 9.9% Italia 1 – Le Iene – milioni e % Rai 2 – NCIS 1a Tv – milioni e % FBI 1a Tv – milioni e % Rai 3 – Un giorno in pretura – mila e % Rete 4 – Continuavano a Chiamarlo Trinità ...

Ascolti TV | Domenica 12 maggio 2019 : Roberto Saviano a Che Tempo che Fa Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo .000 (%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre FBI è la scelta di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Un ...

Ascolti tv domenica 12 maggio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Che Tempo che Fa ha registrato .000 telespettatori, share % e nel segmento Il Tavolo, in seconda serata, .000, %. Su Rai 2 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %. FBI .000, %. Su Rai 3 Un giorno in Pretura ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 New Amsterdam, in prima tv, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato .000 telespettatori, share ...

Ascolti Domenica 12 maggio - Che Tempo che Fa tra New Amsterdam e Le Iene : Ascolti Domenica 12 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – Che Tempo che Fa – milioni e % Il Tavolo – milioni e % Canale 5 – New Amsterdam 1a Tv – milioni e % Italia 1 – Le Iene – milioni e % Rai 2 – NCIS 1a Tv – milioni e % FBI 1a Tv – milioni e % Rai 3 – Un giorno in pretura – mila e % Rete 4 – Continuavano a Chiamarlo Trinità – ...