Arresto ex patron Bari | il legale del sindaco di Trani | “accuse infondate”

(Di lunedì 20 maggio 2019) La difesa deldiAmedeo Bottaro, indagato per falso, abuso e peculato nell’indagine sta valutando di presentare ricorso al Tribunale del Riesame contro il sequestro di beni del valore di 46 mila euro. Venerdì scorso sono state arrestate 5 persone tra le quali l’exdelCalcio Cosmo Antonio Giancaspro. Alviene contestato di aver pilotato la delibera di Giunta comunale con la quale si affidava la custodia e la manutenzione temporanea dello stadio alla società VigorCalcio. “Si dissente totalmente dall’ipotesi accusatoria che considera detta somma quale restituzione degli importi versati dai soci della Vigor per l’acquisto delle rispettive quote dell’associazione sportiva, – spiega in una nota ildi Bottaro, l’avvocato Mario Malcangi – ribadendosi, invece, che le stesse trovano piena ...

