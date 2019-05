Ariana Grande ha visitato la NASA e i fan hanno un’idea precisa di cosa possa essere

Ariana Grande : questo rapper ha campionato la voce della cantante nel promo Givenchy e ci ha fatto una canzone : Rimarrai a bocca aperta The post Ariana Grande: questo rapper ha campionato la voce della cantante nel promo Givenchy e ci ha fatto una canzone appeared first on News Mtv Italia.

Copiona! Chiara Ferragni come Ariana Grande non convince : Di recente la business woman, mamma e influencer, la signora #ferragnez, ha sfoggiato una parrucca rosa, capelli lisci e lunghi alla Ariana Grande, e ha postato uno scatto sui social. Il post è stato preceduto da un altro in cui la chioma della star è light blue. Chiara sta sperimentando con i colori, complice la primavera e la voglia di attirare l’attenzione dei suoi fan... ma pare che la cosa non piaccia molto! Infatti cìè ...

Sta arrivando un nuovo singolo di Ariana Grande - tra un tour “infernale” e una battaglia infinita con la salute mentale : Da mesi ormai racconta di voler prendere una pausa per dedicarsi al suo benessere psico-fisico, ma a quanto pare quel momento non è ancora arrivato, visto che un nuovo singolo di Ariana Grande uscirà presto nonostante non ci sia - al momento - un album di inediti all'orizzonte. D'altronde la Grande ne ha pubblicati ben due nell'arco di sei mesi, Sweetener e Thank U, Next tra agosto 2018 e febbraio 2019, dunque per il sesto disco in studio c'è ...

Demi Lovato firma col nuovo manager - lo stesso di Justin Bieber e Ariana Grande : a quando il nuovo album? : Dopo l'anno più difficile della sua vita, che l'ha vista in rianimazione e poi in terapia riabilitativa dopo un'overdose lo scorso luglio, Demi Lovato firma col nuovo manager Scooter Braun e conferma di essere pronta ad inaugurare un nuovo capitolo della sua carriera discografica. Le voci che si erano rincorse nelle ultime settimane hanno trovato conferma in una foto pubblicata dalla stessa Demi Lovato accanto a Braun, accompagnata ...

Ariana Grande sta per entrare nel mondo dell'alta moda? : Non sappiamo ancora se la collaborazione sarà limitata al mondo del make up, degli accessori e dei profumi o se sarà allargata anche all'abbigliamento. Staremo a vedere. P.L. Visualizza questo post ...

Una non lettera d'amore (anche se lo è) per Ariana Grande : Gentile Ariana Grande, sono un suo ammiratore. Non consideri questa una lettera d’amore, anche se lo è. Certo, lo è più di ogni altra. Per me siete la donna più bella che c’è, sia in Italia che fuori. Sono un laureato di 49 anni, abito nella casa di Ippolito Nievo senza il permesso dei pronipoti. Ad

Ariana Grande regina del Coachella Music & Arts Festival : Il Coachella Festival è giunto alla sua conclusione dopo due settimane di spettacolo. Dal 12 al 21 aprile 2019 il Festival più popolare al mondo è tornato per un'altra edizione all'insegna della Musica, come di consueto negli Empire Polo Fields di Indio in California dove si celebra da oltre 20 anni. Una tre giorni ricca di concerti dal pop al rock, dall'elettronica al country che hanno visto alcuni degli artisti internazionali più in voga come ...

Ariana Grande : le tirano un limone durante il concerto - ecco come reagisce : Ariana Grande non è stata la prima e, probabilmente, non sarà neanche l'ultima star a subire un trattamento del genere. Nel corso del tempo gli umori del pubblico pagante ai concerti si sono ...

Panico per il set di Ariana Grande colpita da un limone al Coachella - uno scherzo dei fan di Beyoncé? : Ariana Grande colpita da un limone al Coachella. Queste le ultime notizie che arrivano da uno dei palchi più prestigiosi della scena internazionale, che l'artista ha calcato nella serata di domenica. Si pensa già alla possibilità di uno scherzo da parte dei fan di Beyoncé, che proprio in questi giorni ha festeggiato i primi tre anni dal rilascio di Lemonade. L'artista è stata colpita al petto ma, fortunatamente, nessuno si è fatto male. ...