Anticipazioni Grande Fratello | oggi | la Michelazzo non entrerà nella casa di Cinecittà

Anticipazioni Grande Fratello del 20 maggio : la manager della Prati chiederà di entrare : Lunedì 20 maggio ritorna su Canale 5 l'appuntamento con il Grande Fratello 16 condotto da Barbara D'Urso. Il reality show, giunto ormai alla sua settima puntata di questa nuova edizione, riserverà un bel po' di colpi di scena ai tantissimi telespettatori che nel corso di queste settimane si sono appassionati alle vicende dei concorrenti in gara. Alcune Anticipazioni su quello che succederà questa settimana sono state fornite nel corso della ...

Il Grande Fratello 2019 mette sul podio Serena Rutelli e Francesca de Andrè : Anticipazioni 13 maggio : Tutto è pronto per il ritorno del Grande Fratello 2019 in onda oggi, 13 maggio, su Canale 5 in prima serata dopo gli ottimi ascolti delle scorse settimane. Il reality è pronto ad una svolta ma anche questa sera le due protagoniste saranno Serena Rutelli e Francesca De Andrè, angelo e diavolo di questa edizione del programma. La prima ha detto no all'incontro con la madre naturale ma ha aperto il suo cuore ai suoi fratelli. La stessa Barbara ...

Grande Fratello 2019 : ospiti - eliminati e Anticipazioni di stasera 13 maggio : Grande Fratello 2019: ospiti, eliminati e anticipazioni di stasera 13 maggio stasera 13 maggio 2019 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda Il Grande Fratello. Il reality show condotto da Barbara D’Urso approda così al suo sesto appuntamento con tante sorprese e colpi di scena. La settimana scorsa ha dovuto abbandonare la casa Cristian che era in nomination con Mila, Daniele, Serena e Kikò. L’eliminato ha poi raccontato le ...

Anticipazioni Grande Fratello - oggi : entra Giorgio per incontrare Francesca : Il Grande Fratello 16 torna in onda oggi 13 maggio su Canale 5 sotto la conduzione di Barbara d'Urso e la partecipazione degli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Gli spunti di cui discutere saranno numerosi, a partire dai litigi che si sono tenuti in settimana all'interno della casa. A non essere graditi al pubblico sono stati soprattutto gli appellativi usati da Francesca De Andrè nei confronti di Mila Suarez, che hanno portato ...

Anticipazioni Grande Fratello 16 del 13 maggio : confronto tra la De André e il fidanzato : Prosegue l'appuntamento in prime-time su Canale 5 con il Grande Fratello 16 condotto da Barbara D'Urso, di cui lunedì 13 maggio verrà trasmessa la sesta puntata. Le Anticipazioni ufficiali diffuse da Mediaset rivelano che anche domani ci saranno diverse questioni da affrontare: in particolare, tra i protagonisti ci saranno Francesca De André, attesa da un chiarimento col fidanzato, e Serena Rutelli che avrà una misteriosa sorpresa. Gli spoiler ...

Grande Fratello 2019 indaga sul passato di Serena Rutelli e sulla questione “Daniele Interrante” : Anticipazioni 6 maggio : Mancano poche ore alla messa in onda del Grande Fratello 2019 e i fan sono già in trepidante attesa di sapere chi sarà l'eliminato di questa sera e chi finirà in nomination dopo una lunga diretta. Al timone ci sarà come sempre Barbara d'Urso mentre al suo fianco prenderanno posto i suoi opinionisti di questa edizione ovvero Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Chi tra Cristian, Daniele, Kikò, Serena e Mila dovrà abbandonare la Casa? Lo ...

Grande Fratello 2019 : ospiti - Anticipazioni ed eliminati di stasera 6 maggio : Grande Fratello 2019: ospiti, anticipazioni ed eliminati di stasera 6 maggio stasera 6 maggio 2019 alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda il Grande Fratello. Il reality show condotto da Barbara D’urso giunge al suo quinto appuntamento con ancora tante sorprese e ospiti speciali. La settimana scorsa è toccato ad Ivana Icardi, in nomination con Daniele Dal Moro, Erica Piamonte, Francesca De André, Michael Terlizzi e Mila Suarez, ...