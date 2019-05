Annunciato Fist of the North Star | Legends ReVIVE per dispositivi mobile

eurogamer

(Di lunedì 20 maggio 2019) Fan di Kenshiro a rapporto! Se avete intenzione di giocare a un titolo del vostro eroe preferito su, allora abbiamo delle ottime notizie per voi!Infatti, grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che Sega ha da pocoof the, un nuovo RPG pensato per iOS e Android, attualmente programmato per un lancio in Giappone.Stando a quanto comunicato dagli sviluppatori, il beta test è previsto tra il 12 e il 21 giugno. Sega spera di utilizzare il feedback fornito dagli utenti che giocheranno questa fase di test per migliorare ulteriormente la qualità del gioco prima del lancio finale.Leggi altro...

cyberanimax : -