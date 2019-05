Annunciata la Royal Collector' s Edition di Kingdom Come Deliverance

Kingdom Come Deliverance : Annunciata la Royal Collector’s Edition : Per celebrare il gioco di ruolo medievale campione di vendite, Kingdom Come : Deliverance , Warhorse Studios e Deep Silver annunciano con orgoglio la Royal Collector’s Edition per PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows PC. I fan potranno immergersi nell’esperienza completa di uno dei giochi più acclamati nel 2018, dal 25 giugno 2019. La Royal Collector’s Edition include il gioco base nella sua ...

Kingdom Come Deliverance : Annunciata la Royal Edition : Per celebrare il primo anniversario dell’RPG medioevale campione di vendite, Kingdom Come: Deliverance, Warhorse Studios/Deep Silver è fiera di annunciare la Royal Edition in arrivo per PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows PC. I fan potranno immergersi nell’esperienza unica di quello che è stato uno dei giochi più acclamati dell’anno 2018, dal 28 maggio 2019. La Royal Edition include il ...