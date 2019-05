optimaitalia

(Di lunedì 20 maggio 2019)ha acceso lenze dei fan cheno di vedere5. La quarta stagione è arrivata su Netflix due settimane fa e ha riscosso un incredibile successo: a pochi giorni dalla distribuzione, la serie risultava tra quelle più viste sulla piattaforma di streaming. Un vero record e sicuramente una bella soddisfazione per il cast e il team creativo, che dopo la cancellazione su Fox nonva certo di ritrovarsi a produrre nuovi episodi.Visti i risultati,5 è già scontato? Nei giorni scorsi, ci ha pensato l'interprete di Chloe Decker a caricare i fan. Su Twitter, l'attrice ha scritto: "Facciamo tutti un enorme boato e ringraziamoe Netflix per essere biombati a salvarci! Davvero tutti i ringraziamenti vanno a loro e ai fan. Quindi, brindiamo a #season5netflix."È pur vero che la piattaforma di streaming è nota per aver cancellato numerose ...

_diana87 : Anche Lauren German spera in Lucifer 5, e gli showrunners hanno già qualche idea - OptiMagazine : #LuciferNetflix Anche #LaurenGerman spera in #Lucifer 5, e gli showrunners hanno già qualche idea… - Hade_Hdez_4 : RT @VanyCossu2: Non smetterò mai di dire quanto è cucciola qui Lauren ?????? ps:ovviamente anche lucifer -