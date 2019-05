Anche HONOR è colpita dal ban degli USA di Trump

Immancabile beta EMUI 9.1 Anche su tablet Huawei e Honor - da dove si comincia : La beta EMUI 9.1 non è attualmente di scena solo su smartphone Huawei e Honor ma oggi 19 maggio possiamo dire con certezza che il programma sperimentale della nuova interfaccia è partito anche per i tablet dei due brand, in particolare per due modelli abbastanza diffusi. Scopriremo dunque nel dettaglio di quali esemplari si tratta, specificando prima di tutto che la fase di test è naturalmente partita in Cina ma non ci sono dubbi che verrà ...

Finalmente avviata la beta di EMUI 9.1 per undici device Huawei e Honor : c’è Anche il P20 Lite : Ci sono almeno undici smartphone Huawei e Honor che possiamo prendere in esame oggi 26 aprile, tra quelli che ormai hanno visto scattare il programma con EMUI 9.1, almeno per quanto riguarda la Cina. Dando continuità rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi, infatti, in questo frangente possiamo concentrarci anche su modelli non di fascia alta dal punto di vista del comparto hardware. Primo tra tutti il cosiddetto Huawei P20 Lite, che ...

Si presenta bene Honor 8S : particolare e dinamico - forse Anche economico : Meglio non sottovalutare l'interesse che potrebbe suscitare presso il pubblico l'entry-level Honor 8S, capace di distinguersi per una cover posteriore per una piccola parte liscia e per grossa parte texurizzata, che lo rende davvero unico nel suo genere dal punto di vista estetico. Il dispositivo era stato certificato presso l'EEC non troppo tempo fa, ed in ultimo, proprio in questi giorni, ha finito con l'essere nuovamente ricondiviso in ...

Si affaccia Anche HONOR 20 Lite : attesa ridotta - le specifiche : Ieri vi avevamo parlato di Honor 20 e 20 Pro, ed oggi ci sembra giusto portare alla vostra attenzione ciò che sappiamo di Honor 20 Lite. Roland Quandt ha parlato, e non possiamo fare a meno di riportarvi il suo resoconto. Si parte col dire che il dispositivo che in Europa conosceremo con il nome di Honor 20 Lite altro non sarà che Honor 10i, terminale di cui si era dettagliato all'incirca un mese fa (che ha ripreso i caratteri essenziali di ...

Con EMUI 9 finale Anche HONOR 9 : Android Pie rilasciato : La versione stabile di Android 9 Pie con EMUI 9.0 giunge finalmente a bordo di Honor 9, con priorità rispetto a tutti quelli che hanno deciso di aderire al programma beta (questo significa che nel giro di qualche giorno l'aggiornamento sarà esteso anche al resto degli utenti, compresi quelli che, per ragioni personali, hanno preferito non testare la beta sul proprio dispositivo ed attendere la release finale). L'upgrade ha un peso di 640MB e ...

Sobbalza Anche HONOR 10 : sugli scudi con 9.0.0.207(C432E4R1P12) : Un avvio di aprile scoppiettante per i device Huawei e Honor: dopo avervi parlato ieri degli aggiornamenti contenutivi della patch di sicurezza di marzo 2019 rilasciati per Huawei Mate 20 Pro, Mate 20 Lite, P20 e P10 Lite, oggi concentreremo la nostra attenzione su Honor 10, che sta ricevendo il pacchetto '9.0.0.207(C432E4R1P12)', dal peso di 255MB. anche in questo caso, come per gli altri terminali sopra citati, trattasi di una release ...