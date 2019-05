Ananas | non brucia i grassi | ma ha altri effetti benefici

vanityfair

(Di lunedì 20 maggio 2019) Problemi di digestioneEffetto antinfiammatorioDolore e gonfioreNel fruttoNon scioglie ima…Quando la spiaggia si avvicina e con essa la prova costume, iniziano le strategie last minute per perdere peso. Palestra, corsa al parco, diete varie ed eventuali. A tavola cerchiamo di fare attenzione, di ridurre gli alimenti ricchi die carboidrati e di introdurre qualche elemento noto per dare un aiutino alla silhouette. Fra questi, complice anche le temperature in aumento, un classico intramontabile è l’. Sì, che l’aiuti are iè quasi un dogma di fede. Ecco, sbagliato: state adorando un falso dio della remise en forme. Dal punto di vista scientifico, infatti, il supporto a questa tesi è pressoché insignificante. L’contiene un mix di enzimi chiamato bromelina. Questo elemento ha di fatto diversisul nostro corpo, ma non quello ...

LittleRedLilith : @sabrina_amadori @valfromrome Io non spaevo ne meno che essistesse quella col'ananas prima di vedere quella domanda… - marrovello : RT @effeminuscola: La mia fila alla cassa scorre liscissima fino a quella davanti a me che - Non ha pesato l'ananas - Lo zucchero aperto d… - ikigaibill : @theverdealmiele certo, è sempre così ma fidati preferisco non rovinarmi il palato.. amo l'ananas ma da sola ???????… -