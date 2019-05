Amministrative Bergamo | sfida Gori-Lega | il centrosinistra nasconde il Pd A destra

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019) C’è un colore che domina le strade di. Da viale Papa Giovanni XXIII fino al Sentierone, cuore economico e commerciale di Città Bassa, e poi fino a Palazzo Frizzoni, sede del Comune, sopra i marciapiedi e accanto ai palazzi fa capolino un solo colore: il blu. Non è quello, dalle tonalità più chiare, dell’Atalanta, ma nemmeno quello a cui siamo stati abituati ultimamente e che fa da sfondo alle iniziative di Matteo Salvini. No, è il blu di Giorgio. Che da tempo ha abbandonato qualsiasi riferimento alle gradazionite per tradizione alla sinistra (compreso il tricolore del Pd) e che anzi si fa accompagnare da gennaio, cioè da quando ha iniziato ufficialmente la propria campagna elettorale nei quartieri, da sostenitori di indaco vestiti. E la? Lasi è nascosta. Tanto per quanto riguarda il proprio quartier generale, che è stato allestito in braccio ...

