Ambiente | nucleare e rifiuti | al via domani la conferenza dell’Osservatorio Nazionale

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Prosegue l’impegno di sensibilizzazione dell’ONA in provincia di Latina sul tema amianto,con l’organizzazione, per il prossimo 21 maggio 2019 alle ore 9.30, presso il Circolo Cittadino di Latina, della: Tutela dell’: gli Stati Generali. Uniti si vince – l’ONA per una mobilitazione condivisa con la collettività. L’iniziativa è promossa dal Presidente dell’associazione Ezio Bonanni che presiederà l’evento convinto che: “con una mobilitazione condivisa con la collettività uniti si vince”. Oltre a Bonanni interverranno gli europarlamentari M5S: Laura Agea, Dario Tamburrano e il vicepresidente del Parlamento Europeo, Fabio Massimo Castaldo; Nicola Procaccini, Sindaco di Terracina, Domenico Guidi, Sindaco di Bassiano; Angelo Tripodi, Capogruppo Lega in Consiglio Regionale del Lazio, Gaia Pernarella, Consigliere Regionale del Lazio (M5S); Matteo Adinolfi, ...

SonDandelion : RT @AndreaBellavit: #Elezioni 26 maggio 2019. #LaSinistra in Europa, per la #giustizia sociale e per l'#ambiente vitale, contro ogni discri… - carlogubi : 'No alla guerra, no al nucleare': la minaccia delle armi all'uranio impoverito in un manga ecopacifista.… - LucioTarricone : RT @le_scienze: #ambiente #armamenti #nucleare I residui radioattivi dei test nucleari sono arrivati in fondo all'oceano -