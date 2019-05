Ambiente | Men | “In 12 mesi il ministero sarà ‘plastic free' ”

Ambiente - WWF : Tutti gli appuntamenti della Giornata delle Oasi : Torna la Giornata delle Oasi WWF, una domenica di eventi ed iniziative speciali, una vera e propria festa della natura rivolta al grande pubblico. Le Oasi del WWF (la prima fu Burano, nata nel 1967) hanno introdotto milioni di adulti e bambini alla conoscenza della natura, sono state un insostituibile argine a degrado, cemento e caccia, hanno favorito e stimolato la ricerca scientifica. Ma, soprattutto, il successo delle 100 Oasi si misura con ...

Ambiente : la fotografia dell’andamento della raccolta e della corretta gestione di pile e accumulatori portatili : In occasione della giornata conclusiva del contest nazionale Una Pila Alla Volta, la campagna di sensibilizzazione del CDCNPA dedicata ai ragazzi giunta alla sua seconda edizione, è stato presentato stamattina a Como il Rapporto del Centro di Coordinamento Nazionale pile e accumulatori (CDCNPA) alla presenza di Giulio Rentocchini, Presidente del CDCNPA, di Luca Tepsich, Segretario Generale del CDCNPA e di Marco Galli, Assessore all’Ambiente del ...

Il ministro dell’Ambiente Costa : “Il cambiamento climatico una seria minaccia per la crescita economica” : “Il cambiamento climatico rappresenta una seria minaccia per la crescita economica, per i mezzi di sostentamento e per la stessa sicurezza dei Paesi e delle sue popolazioni“, e l’Italia vuole “dimostrare come lo sviluppo sostenibile sia il mezzo attraverso il quale l’impatto del cambiamento climatico può essere mitigato e se possibile fermato“. Quanto dichiarato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa in ...

Energia rinnovabile - crescita in calo dopo 12 anni. Rallentano anche investimenti - LegAmbiente : “A rischio obiettivi 2030” : Per la prima volta dopo 12 anni nel 2018 in Italia è calata la crescita di Energia pulita, prodotta da solare, eolico, bioenergie, e procedono a passo lento anche gli investimenti nel settore. Tutto ciò mette a rischio gli obiettivi al 2030 per il nostro Paese che, paradossalmente, si conferma tra le nazioni con le maggiori opportunità sul fronte delle rinnovabili grazie a risorse fossil-free diffuse e differenti da nord a sud. Oggi sono circa ...

Cesano. Nel weekend appuntamento con "Scienza in Villa" e "Festa dell'Ambiente". : ... i concerti dell'orchestra degli alunni della scuola Alessandrini, la consueta pedalata ecologica con partenza dal centro sportivo Cereda e la "Scienza in Villa" proposta dai due istituti comprensivi,...

Ambiente : l’inquinamento uccide in Europa 556mila persone l’anno : l’inquinamento ambientale uccide in Europa 556mila persone l’anno e 7 milioni nel mondo. Si stima inoltre che 9 persone su 10, a livello mondiale, respirino aria contenente alti livelli di sostanze inquinanti, provocando gravi e irreversibili effetti sulla salute: un terzo dei decessi per ictus, cancro ai polmoni e malattie cardiache è causato, infatti, dall’inquinamento atmosferico. È il drammatico bilancio dell’Organizzazione Mondiale della ...

Triscina. LegAmbiente : ´Finalmente sono arrivate le ruspe per demolire le case abusive costruite sulla duna di una delle spiagge più belle ... : Legambiente ha ringraziato, in un colloquio oggi, i tre membri della Commissione prefettizia di Castelvetrano per avere avviato la demolizione di 85 edifici, costruiti dopo il 1976, ossia dopo l´...

Ambiente : Palermo - da oggi mensa universitaria è 'plastic free' : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - L’Ersu Palermo continua il suo percorso 'plastic free'. Da oggi, 3 maggio, alla mensa universitaria Santi Romano non saranno più disponibili i bicchieri usa e getta in plastica ma solo bicchieri riutilizzabili, in sintonia con la direttiva europea del 27 marzo 2019. In

Roma - Raggi prende in “prestito” generali dal ministero della Difesa per guidare 5 Dipartimenti : dai vigili a Tutela Ambiente : La sindaca Virginia Raggi chiede in “prestito” al ministero della Difesa ben cinque generali di Brigata e di Corpo d’Armata da mettere a capo di altrettanti Dipartimenti dell’amministrazione di Roma. Un tentativo, filtra dal Campidoglio, di portare legalità e controllo all’interno di alcuni settori delicati della macchina capitolina, insieme a competenza e senso pratico. I militari scelti sono quattro dell’Esercito Italiano e uno ...

Ztl a pagamento a Torino - Appendino risponde ai lettori in redazione a La Stampa : «L'Ambiente viene prima del Pil» : A La Stampa, nel pomeriggio di oggi 2 aprile, la sindaca Chiara Appendino assieme all'assessore ai trasporti Maria Lapietra ha risposto alle domande dei lettori sulla nuova Ztl in centro, che avrà ...

Ambiente - dal riscaldamento globale cambiamenti oceanici mai visti : Roma, 30 apr., askanews, - Nell'ultimo decennio il riscaldamento terrestre ha portato a mutamenti biologici su scala oceanica senza precedenti e un nuovo studio internazionale, a cui partecipa il Cnr-...

Corinaldo riparte con Sementi Festival : il 24 e 25 maggio si discute di lavoro - Ambiente e futuro : Riscaldamento globale e cambiamento climatico hanno conseguenze drammatiche sulla qualità dell’ambiente, della terra, dei suoi frutti e della vita stessa. Quale impegno può portare a un futuro migliore? Come le nuove generazioni possono essere stimolate a un impegno etico e civile? lavoro, ambiente e futuro sono le parole chiave della terza edizione di Sementi Festival, in programma venerdì 24 e sabato 25 maggio per le vie del centro ...

Ambiente : a Livorno il convegno “Preservare il mare - in rotta verso una mentalità plastic free” : Lunedì 29 aprile, presso l’Accademia Navale di Livorno il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e il Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, apriranno il convegno “Preservare il mare: in rotta verso una mentalità plastic free“, organizzato nel contesto della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno. Durante l’evento, la Marina Militare, il Comune di ...

Ambiente : in USA al bando i sacchetti di plastica - 23 milioni di buste in meno ogni anno a New York : E’ definitivamente legge, Il bando dei sacchetti plastica monouso, nello stato di New York. Il provvedimento è stato firmato dal governatore Andrew Cuomo, ed entrerà in vigore dal marzo del 2020. L’Empire State diventa quindi il terzo negli Stati Uniti a proibire l’uso dei sacchetti di plastica dopo California e Hawaii. Secondo il governatore Cuomo, il bando servirà a ridurre il volume di rifiuti, tagliare le emissioni di gas ...