Alone – Don’t grow up | trama | cast e anticipazioni del film

(Di lunedì 20 maggio 2019)– Don’tup:delStasera, alle ore 21: 20 su Rai 4, andrà in onda– Don’tup,horror francese del 2015 diretto da Thierry Poiraud. La pellicola vede come protagonisti un manipolo di adolescenti che cerca di sopravvivere ad un terribile scenario apocalittico. Ecco lae ilcompleto del– Don’tup:Ilparla di una terribile epidemia che si espande improvvisamente su una remota isola al largo della Scozia. Sei adolescenti che adorano le bravate, si ritrovano da soli nel centro di recupero giovanile in cui vivono: supervisori e insegnanti sembrano essere scomparsi misteriosamente. Inaspettatamente liberi da ogni genere di costrizione, Liam, Pearl, May, Bastian, Shawn e Thomas vagano godendosi la loro notte di libertà, ma uno scenario apocalittico li ...

