Allegri nella Hall of Fame del calcio italiano | “il mio successore alla Juve? Avrà una

calcioweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) “Consigli al mio? Non riesco a darli. Chi subentrerà al mio posto sulla panchina dellantusuna società forte alle sue spalle che gli consentirà di proseguire un percorso vincente che è nel Dna dellantus. Oggi eravamo accanto a Marcello Lippi a pranzo ed insieme abbiamo vinto dieci scudetti e quindi lantus continuerà a vincere perché lascio una squadra vincente e che ha ancora da vincere”. Sono le dichiarazioni dell’ex allenatore dellantus Massimilianonel corso della cerimonia che lo ha visto entrare oggiofdel. “Sono felice di aver passato cinque anni straordinari, anche oggi ringrazio tutti, dal presidente fino magazziniere che sono stati importanti per me soprattutto per i successi. Solo chi ha valori, oltre a quelli tecnici, puo’ arrivare a certi risultati”, ha ...

juventusfc : Massimiliano Allegri: 'Nella vita in tutti gli ambiti ci sono categorie. E se qualcuno non vince mai, ci sarà un motivo...' - juventusfc : Massimiliano Allegri: 'Vivo serenamente questo momento. Nella vita professionale ci sono i momenti in cui ci si divide. E' fisiologico' - RivistaUndici : «Ha ribaltato la gerarchia nella Juventus: se prima il vertice era Conte, Allegri ha fatto passare la squadra in p… -