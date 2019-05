Allarme alla Torre Eiffel a Parigi | un uomo la sta scalando Monumento chiuso

Integratori alla curcuma - è Allarme : in aumento i casi di epatite : Il Ministero della Salute ha segnalato alcuni Integratori a base di curcuma perché associati a casi di epatite. La segnalazione era già scattata settimana scorsa, ma negli ultimi giorni i ricoveri in ospedale per epatite sono aumentati, da 9 a 12. Come riporta La Repubblica, i medici, parlando coi pazienti colpiti dalla malattia e studiando i casi, sono giunti alla conclusione che tutti i malati hanno ingerito della curcuma contenuta in alcuni ...

Quando Alexa fa anche da Allarme per Casa con la funzione “Guard” : Non ci sarà più solamente il comando d’accensione e spegnimento luce, di attivazione della telecamera, di riprodurre il brano musicale, ma anche di consultazione dell’enciclopedia tra le principali funzioni del supporto Cloud Alexa. Un’integrazione sempre più efficiente, per venire incontro ad esigenze crescenti e motivanti stanno dietro le tante Skins ed Applicazioni che aiutano a creare una Casa Domotica, ma anche funzionale ...

Xylella - l’Allarme di Italia Olivicola : “Il 75% dei terreni non viene curato adeguatamente” : “Ho girato in questi giorni le campagne della provincia di Bari e del Salento e, purtroppo, emerge chiaramente un quadro preoccupante: solo 1 terreno su 4 è curato e trattato secondo i principi delle buone pratiche agricole (arature, potature, trinciature etc), il 75% dei campi è abbandonato e ciò comporta il rischio elevatissimo di un avanzamento della sputacchina e della Xylella con danni incalcolabili per l’olivicoltura”: lo ha dichiarato il ...

E ora in Libia è Allarme crisi bancaria - si rischia “guerra economica a fianco di quella militare” : "Una crisi bancaria potenzialmente esplosiva potrebbe ulteriormente destabilizzare" la Libia a fronte del perdurare degli scontri in atto a Tripoli, che hanno vanificato le iniziative per riunificare il sistema bancario del Paese, alimentando così "le prospettive di un'implosione finanziaria e di una guerra economica a fianco di quella militare". Questo l'allarme lanciato dall'International crisis Group (Icg) in un nuovo rapporto intitolato ...

MotoGp – Crutchlow lancia l’Allarme : “non guido come Marquez - la moto è fuori dal mio controllo” : Cal Crutchlow e le difficoltà di ottenere buoni risultati in sella alla sua Honda: le parole del britannico della LCR dopo il Gp di Francia La stagione 2019 di motoGp non sta regalando particolari soddisfazioni a Cal Crutchlow: il britannico della Honda non ha ancora ottenuto i risultati desiderati, chiudendo ieri la gara di Le Mans al nono posto. Se Marc Marquez continua ad ottenere un successo dietro l’altro, gli altri piloti Honda ...

L'Allarme dei presidi : le telecamere a scuola a carico dei genitori : Secondo l'associazione dei dirigenti scolastici l'emendamento al decreto sblocca-cantieri non prevede la copertura economica.

Maltempo - Allarme Coldiretti : “Laghi gonfi - il Po è salito di un metro” : Le forti piogge dei giorni scorsi hanno fatto innalzare il fiume Po di oltre un metro in un solo giorno per raggiungere un livello idrometrico di -0.48 metri a Boretto, ma il Maltempo senza tregua ha gonfiato anche i grandi laghi come quello di Como che ha raggiunto un grado di riempimento al 57%, il Maggiore salito all’88% e il Garda che e’ a livelli da massimo storico addirittura al 94%. E’ quanto emerge dal monitoraggio ...

Senza api siamo tutti in pericolo : è Allarme in Italia - raccolta e produzione di miele azzerata : Da Nord a Sud del Paese è praticamente azzerata quest’anno la produzione di miele. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti del maltempo che rovina in Italia, in occasione della giornata mondiale delle api che si festeggia il 20 maggio a livello planetario. La pazza primavera – sottolinea la Coldiretti – ha creato gravi problemi agli alveari con il maltempo che ha compromesso molte fioriture e le api che ...

Esce di casa e scompare - ricerche in corso : l'Allarme dei familiari : Silvana Nicolina Palozzi è scomparsa da Terni. I vigili del fuoco stanno perlustrando le acque del fiume Nera

Allarme plastica : tartaruga marina muore per lenza di 1 metro : Una tartaruga marina sulla costa adriatica è morta a causa di “una semplice lenza, non professionale, utilizzata molto probabilmente da un ‘pescatore della domenica’ che ha catturato la tartaruga e poi ha provato a tagliare la lenza, ma essendo lunga più di 1 metro essa si è depositata nell’intestino dell’animale, creando un corpo estraneo lunghissimo. È una patologia che non vediamo frequentemente“: lo ha ...

Bellezza - cosmetici ‘fai da te’ su YouTube : Allarme dei medici : Le chiamano ‘spignattatrici’ e sono delle YouTuber prodighe di consigli su come realizzare cosmetici casalinghi. Gli esperti mettono in guardia dalla pericolosità di queste ‘ricette’. Con possibili risvolti penali. L’allarme arriva dal 40.esimo congresso della Società italiana di medicina estetica (Sime) che si apre oggi a Roma. “I cosmetici non sono più pozioni magiche – commenta Emanuele Bartoletti, ...

Furti ai danni di impiantisti di Ispica. Allarme Cna : Raid notturno a Ispica, rubate le attrezzature di alcuni impiantisti. Sono stati subiti danni notevoli ai mezzi con furto delle attrezzature.

Dopo Visco anche Guzzetti lancia l'Allarme : "I dati sono reali - lo spread oltre 250 è insostenibile" : “Uno spread già oltre i 250 punti è per noi insostenibile”. Così Giuseppe Guzzetti, presidente dell’Acri, dal palco del convegno organizzato dall’associazione per i 20 anni dalla legge Ciampi. “Facile dire slogan come ‘l’Europa ci strangola e ci affamà , o dire che uno lo spread ‘se lo mangia a colazione’” ma “i dati che sono reali, e non vengono ...

Cosmetici fatti in casa con le ricette dei social media : l’Allarme degli esperti : Il verbo ‘spignattare’ fino a qualche anno fa veniva usato esclusivamente in cucina col significato di ‘darsi da far intorno ai fornelli per cucinare’. Oggi, però, spignattare ha assunto anche un altro significato, quello di ‘creare Cosmetici in casa’, e ha dato origine a una costellazione di neologismi da esso derivati, primo fra tutti ‘spignattatrice’ cioè ‘colei che spignatta’. Le spignattatrici trovano e scambiano in rete le ‘ricette’ per ...