Alessia Marcuzzi | Sono gelosa di mio marito

Domenica In – Trentaseiesima puntata del 19 maggio 2019 – Alessia Marcuzzi - Manuel Bortuzzo tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Trentaseiesima puntata del 19 maggio 2019 – Alessia Marcuzzi, Manuel Bortuzzo tra gli ospiti. sembra essere il primo ...

Domenica In - Alessia Marcuzzi : 'Mi piacerebbe fare un programma sui viaggi' : Alessia Marcuzzi è stata ospitata da Mara Venier a Domenica In per raccontare la sua carriera, la vita privata e i suoi sogni nel cassetto. La conduttrice de L'Isola dei famosi ha svelato di essere una donna molto social e ha regalo un particolare del suo look in una Instagram Stories in versione 'sensuale', con tanto di maschera sul viso e calze lunghe di vari colori. Si trattava solamente di uno scherzo che la Marcuzzi ha voluto fare ai suoi ...

DOMENICA IN/ Anticipazioni : Jerry Calà - Alessia Marcuzzi e Nunzia De Girolamo : Ecco le Anticipazioni della DOMENICA In condotta da Mara Venier in diretta su Rai1: tutti gli ospiti del penultimo appuntamento.

Domenica In - Alessia Marcuzzi si confessa da Mara Venier : "Perché Paolo è l'unico che è riuscito a sposarmi" : Ha presentato il suo libro In viaggio con Alessia e si è confessata a Mara Venier oggi 19 maggio a Domenica In la bellissima Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha parlato molto della sua vita privata e soprattutto del marito Paolo Calabresi Marconi: "Paolo è l'unico uomo che è riuscito a sposarmi. Mi

Alessia Marcuzzi a Domenica In si commuove per i figli : “Li amo follemente” : La showgirl ha parlato dei suoi due figli, Tommy e Mia, della sua famiglia allargata e dei suoi affetti nel corso...

Alessia Marcuzzi a Domenica In : la confessione sul marito Paolo : Domenica In, l’intervista ad Alessia Marcuzzi: cosa ha detto sul marito Paolo Calabresi Marconi Alessia Marcuzzi è tornata su Rai Uno come ospite di Mara Venier a Domenica In. Nella puntata in onda Domenica 19 maggio la conduttrice Mediaset ha presentato la sua ultima fatica letteraria: il libro In viaggio con Alessia. Si tratta del […] L'articolo Alessia Marcuzzi a Domenica In: la confessione sul marito Paolo proviene da Gossip e Tv.

Domenica In - Alessia Marcuzzi da intervistata a showgirl con mammà : Una puntata incominciata col botto quella di Domenica In di questo pomeriggio, con Alessia Marcuzzi ospite in studio non solo nelle vesti di intervistata ma anche di show girl, se così la possiamo definire. Sì, perché Mara Venier ad Alessia per prima cosa chiede di cantare. Così inizia un nuovo divertentissimo teatrino che zia Mara assicura essere improvvisato, sulle note di Carmela è 'na bambola, nota canzone di Nino D'Angelo che ad ...

Alessia Marcuzzi canta "Carmela è una bambola" nel salotto di Mara Venier - : Carlo Lanna DOMENICA IN, Alessia Marcuzzi canta con la mamma e la Venier “Carmela è una bambola”. Per i dettagli visita www.raiplay.it ?

Alessia Marcuzzi - l'amore con il marito Paolo : "Mi ha conquistata con la libertà" : Nel corso della sua intervista a Domenica In, Alessia Marcuzzi racconta anche di come il marito Paolo Calabresi Marconi sia riuscito a conquistarla poco a poco, usando anzitutto una strategia di corteggiamento particolare: quella della libertà."Ci siamo sempre annusati ma ignorati a distanza", spiega Alessia raccontando a Mara Venier di come sia davvero scoppiata la scintilla dell'amore tra lei e il marito Paolo. "Ci conoscevamo ma non ci ...

Alessia Marcuzzi a Domenica In. Mara Venier : “Hai subito dei torti” : Mara Venier su Alessia Marcuzzi a Domenica In: “Sei una persona buona” Domenica In si avvia verso la fine di questa stagione fortunata dal punto di vista degli ascolti. E per questa puntata Mara Venier ha deciso di invitare niente meno che Alessia Marcuzzi, che non si può dire venga da un’edizione fortunata de L’Isola dei Famosi visti gli ascolti indecorosi e la polemica legata a Riccardo Fogli. Ma Alessia Marcuzzi ha ...

Alessia Marcuzzi : "Devo tutto a Cinzia Malvini e al mio pubblico - li ringrazio moltissimo" : "Una mia cara amica" - Così ha definito la prima intervistata di questa nuova puntata di Domenica In, Mara Venier, introducendo Alessia Marcuzzi in studio. "Pensate un po': abbiamo condiviso momenti bellissimi, anche privati e senza l'occhio delle telecamere puntato contro. Il mio profilo Instagram me lo ha aperto lei. Una sera, a cena a Milano, mi hai detto: "Non può essere che tu non abbia ancora un tuo profilo" e da lì è nato tutto" ...

Domenica In/ Anticipazioni : Alessia Marcuzzi e Vittorio Grigolo tra gli ospiti : Ecco le Anticipazioni della Domenica In condotta da Mara Venier in diretta su Rai1: tutti gli ospiti del penultimo appuntamento.

Mediaset - processo ad Alessia Marcuzzi dopo l'Isola dei famosi : "Episodio spiacevole" - caduta in disgrazia? : Mai come in questa stagione Alessia Marcuzzi è stata criticata, quasi "processata". Tutta colpa dell'Isola dei famosi e dell'episodio ormai famigerato delle corna di Riccardo Fogli, con la sparata in diretta di Fabrizio Corona che le è valsa una quasi generale bocciatura anche ai piani alti di Media

Domenica In – Trentaseiesima puntata del 19 maggio 2019 – Alessia Marcuzzi - Manuel Bortuzzo tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Trentaseiesima puntata del 19 maggio 2019 – Alessia Marcuzzi, Manuel Bortuzzo tra gli ospiti. sembra essere il primo ...