Alessandro Cattelan conduttore di Sanremo 2020? Fiorello | Amadeus ci rimarrebbe

EPCC : Buffon e Alessandro Cattelan diventano portieri volanti (VIDEO) : EPCC – E poi c’è Cattelan: Gigi Buffon e Alessandro Cattelan diventano portieri volanti in un gonfiabile e ricreano l’esultanza di Cristiano Ronaldo (VIDEO)Nella puntata di ieri di E poi c’è Cattelan, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, tra gli ospiti c’era la leggenda del calcio italiano, Gianluigi Buffon, oltre a Chadia Rodriguez. Durante la puntata Gigi Buffon si è sottoposto un intervista che ha toccato gli ...

Epcc - Alessandro Cattelan e il monologo su Blockbuster - : Il conduttore dello show di Sky Uno ha aperto la quinta puntata parlando dell'ultimo negozio rimasto al mondo fra quelli della catena di distribuzione statunitense

EPCC : Alessandro Borghi e Cattelan cantano i Backstreet Boys (VIDEO) : EPCC 2019, Alessandro Borghi e Alessandro Cattelan cantano i Backstreet Boys. Ecco il video dalla puntata del 9 maggio (VIDEO) La puntata di ieri di E poi c’è Cattelan, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, tra gli ospiti, oltre a Giorgio Locatelli (che sarà ancora giudice di Masterchef) c’era anche l’attore Alessandro Borghi. Oggi quasi sempre sui titoli di giornali per gli ultimi progetti dell’attore, come Sulla Mia ...

E poi c'è Cattelan : ospiti di stasera Alessandro Borghi - Giorgio Locatelli e Salmo : Alessandro Cattelan si esibirà con l'attore Alessandro Borghi sulle note dei Backstreet Boys, metterà alla prova le sue "abilità culinarie" con il giudice di MasterChef e percorrerà le vie di Milano "a bordo" della Cabriolet di Salmo.

EPCC - Enrico Mentana gioca a Guess My Hater con Alessandro Cattelan (VIDEO) : EPCC 2019, Enrico Mentana era l’ospite a sorpresa della puntata del 2 maggio, con Alessandro Cattelan si è sottoposto al gioco “Guess my Hater” (VIDEO) La puntata di ieri di E poi c’è Cattelan, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, aveva un che di misterioso, visto che tra gli ospiti c’era un personaggio famoso che non è stato rivelato. L’ospite misterioso era Enrico Mentana che insieme a Alessandro ...

Alessandro Cattelan : "The Voice of Italy? Ho fatto l'in bocca al lupo a Simona Ventura" : Chi dei talent ne sa una più del diavolo sicuramente è Alessandro Cattelan, saldamente alla conduzione di X Factor Italia dal 2011 su Sky Uno, vede Simona Ventura (ex giudice del programma) tornare al suo ruolo di conduttrice. Il destino ha voluto capitasse proprio in un reality show, The Voice of Italy giunto alla sesta edizione iniziata lo scorso martedì 23 aprile su Rai 2.Da collega a collega Cattelan, ospite di Tv Talk su Rai 3, ha ...

EPCC : Alessandro Cattelan e Paola Cortellesi regalano uova di Pasqua a dei bambini (VIDEO) : EPCC, Alessandro Cattelan e Paola Cortellesi regalano le uova di Pasqua con sorprese bruttissime a dei bambini (VIDEO) Ieri è andata in onda una nuova puntata di EPCC (E poi c’è Cattelan), il programma di Alessandro Cattelan in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Tra gli ospiti della serata c’era l’attrice Paola Cortellesi, che si è prestata a un giochino spietato con il conduttore. È appena passata la Pasqua. I bambini hanno ...

E Poi C'è Cattelan - anticipazioni terza punta : Paola Cortellesi mette KO Alessandro Cattelan. Performance live di Calcutta : Quando a metterti KO è Paola Cortellesi anche Alessandro Cattelan deve arrendersi. In una Performance tutta da ridere la regina del box office sarà la super ospite insieme a Calcutta della terza ...

Antonella Clerici approda su Sky con Alessandro Cattelan : “Spacchiamo tutto” : Antonella Clerici protagonista su Sky con Alessandro Cattelan: “Spacchiamo tutto” Questa sera torna E poi c’è Cattelan. Nel secondo appuntamento di questa nuova edizione, vedremo approdare su Sky Uno uno dei volti più apprezzati della televisione italiana, ovvero Antonella Clerici. La briosa ed amatissima conduttrice di casa Rai raggiungerà il giovane collega Alessandro Cattelan per […] L'articolo Antonella Clerici ...

Alessandro Cattelan : «Io contro me stesso» : Per capire un po’ Alessandro Cattelan, è necessario conoscere la teoria da lui stesso elaborata e battezzata «effetto Coldplay». Secondo tale teoria ci sono momenti della vita in cui sai già come andrà a finire, proprio come è universalmente noto che la maggior parte delle canzoni dei Coldplay comincino in un modo (sommesso, talvolta mesto) e poi cambino ritmo, umore, energia. Quando Chris Martin urla, puoi star certo che il mondo diventa ...

Alessandro Cattelan : moglie - figli - altezza e padre. Chi è il conduttore : Alessandro Cattelan: moglie, figli, altezza e padre. Chi è il conduttore A partire da giovedì 11 aprile, su SkyUno, torna l’amatissimo “late night show” italiano “E poi c’è Cattelan“. Il conduttore dello show, ovviamente, sarà Alessandro Cattelan. In attesa di rivedere il famoso conduttore in televisione, andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua carriera e la sua vita privata. La carriera da ...

EPCC - su Sky Uno torna in prime time lo show di Alessandro Cattelan. : Nuova edizione per E POI C’È CATTELAN, l’unico late night da prima serata della tv italiana. Dopo il successo del debutto in prime time con la precedente edizione del suo show, Alessandro Cattelan torna dall’11 aprile ogni giovedì per otto settimane su Sky Uno con le interviste di culto e le gag che hanno fatto la fortuna della produzione originale Sky giunta...

Alessandro Cattelan a DM : «Impressionante rivedermi sulla sedia di Jimmy Fallon. Sfera Ebbasta a X Factor? Per me sì» – Video : Alessandro Cattelan, EPCC Il colpaccio dell’intervista a Jimmy Fallon lo galvanizza. Non lo nasconde, Alessandro Cattelan, che negli studi del Tonight Show – dove si è recato – ha anche dovuto rispondere all’ironico domandone a tradimento del suo idolo a stelle e strisce. “Quando presenterai Sanremo?” gli fa ad un tratto Jimmy, in lingua italiana. Il faccia a faccia tra i due sarà il piatto forte della prima ...

Alessandro Cattelan stanco di X Factor? Il conduttore frena - nuovi progetti : Alessandro Cattelan è stanco di X Factor? Il conduttore svela tutti i dettagli sulla nuova edizione del talent Alessandro Cattelan ha fatto tanta strada da quando conduceva i programmi di MTV, RTL in testa. Ora è arrivato su Sky, alla conduzione di due show importanti, X Factor in testa e continua la sua vita radiofonica […] L'articolo Alessandro Cattelan stanco di X Factor? Il conduttore frena, nuovi progetti proviene da Gossip e Tv.