Au revoir! Alain Delon vince a Cannes e si commuove per l'addio

“Le star - ha detto - non nascono tali, sono persone ed è il pubblico a renderle delle stelle. Per questo vi ringrazio con tutto il cuore per la mia vita e vi dico au revoir”. “Un uomo antico, con dei valori, un uomo di un’altra generazione” ha detto la figlia rivolta al padre consegnando la Palma d’oro. “Sono fiera di te papà”.



La Stampa riporta il discorso di ringraziamento dell’attore francese che ricorda la sua prima volta in Costa Azzurra: “A Cannes sono venuto per la prima volta nel 1957 - (dal pubblico qualcuno urla ‘sei bellissimo’ e lui, pronto, ribatte ‘che ne sai? Tu non c’eri’) -, con Jean Claude Brialy. Non conoscevo nessuno del mondo del cinema, e neanche m’interessava tanto. La mia carriera è stata un incidente, ho incontrato tante donne e se faccio questo mestiere lo devo a loro. Senza, non avrei potuto”.



Delon ha ricordato anche l’incontro con Luchino Visconti che lo scelse per il film Rocco e i suoi fratelli. “Luchino era un direttore d’orchestra, non imponeva discipline, a me ha chiesto di essere com’ero”.



Infine Delon riserva un ringraziamento per le donne della sua vita e un “arrivederci” commosso che ha fatto emozionare anche il pubblico: “Mireille, Nathalie, Romy, mi hanno insegnato tutto, e non è stata colpa mia se si sono innamorate di me. È per loro che ho voluto essere il più grande, il più bravo, il più forte”.

(Di lunedì 20 maggio 2019)la Palma d’Oro d’onore al Festival di2019. L’attore e regista francese non ha trattenuto la commozione durante il lungo applauso ricevuto alla premiazione in cui è stata la sua adorata figlia Anouchka a consegnarli l’importante riconoscimento.“Ho pensato a questo premio come alla fine della mia carriera, alla fine della mia vita, un omaggio postumo” ha detto l’attore senza nascondere le difficoltà degli ultimi mesi ”È un periodo difficile, davvero duro”. Il pubblico ha urlato in segno di disapprovazione nei confronti dell’dell’attore e ha gridato “” ritmando le mani mentre lui alzava in alto il premio attribuito in passato a pochi tra cui Catherine Deneuve, Jean Paul Belmondo e in ultimo ad Agnes Varda.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...