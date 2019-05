Alain Delon riceve la Palma d' oro al Festival di Cannes

Alain Delon vince a Cannes e si commuove per l'addio : "Au revoir" : Alain Delon vince la Palma d’Oro d’onore al Festival di Cannes 2019. L’attore e regista francese non ha trattenuto la commozione durante il lungo applauso ricevuto alla premiazione in cui è stata la sua adorata figlia Anouchka a consegnarli l’importante riconoscimento. “Ho pensato a questo premio come alla fine della mia carriera, alla fine della mia vita, un omaggio postumo” ha detto ...

Cannes 2019 - Alain Delon : ritratto della Palma d’oro alla carriera. Amori - successi - cani e amicizie scomode : Cinema Cannes 2019, Pedro Almodovar: “La mia ambizione non è definita dai premi ma dal riuscire a raccontare le storie attraverso il cinema” di Anna Maria Pasetti Leggenda vuole che a far esordire Alain Delon al cinema nel 1957 con il lungometraggio Quand la femme s’en leve (in italiano: Godot) sia stata l’insistenza non tanto del ...

Se la censura stritola persino Alain Delon - : Alessandro Gnocchi L a macchina della censura, una volta che si è messa in moto, diventa difficile da controllare. In questi giorni, assistiamo a due vicende solo all'apparenza lontane. Partiamo da quella più vicina a casa. Il Circolo Pink, associazione Lgbt nata sulle ceneri di un Arcigay, chiede al sindaco di Verona la cancellazione dello spettacolo Romeo e Giulietta in programma il 26 agosto. La pietra dello scandalo è l'atteso ...

Alain Delon replica alle femministe : "La mia carriera non si discute" - : Riccardo Palleschi Alain Delon, a Cannes, ha ricevuto la Palma d'oro alla carriera. Ma questo meritato riconoscimento ha dato la possibilità all'attore francese di replicare alle recenti polemiche da parte del movimento femminista Alain Delon non poteva certo mancare al Festival di Cannes dove si celebra il Cinema. Anche perché, in questa speciale occasione, l'attore francese ha ricevuto la prestigiosa Palma d'oro alla carriera. ...

Vieni da me - Rosanna Lambertucci e l'invito piccante di Alain Delon : 'Mi invitò in hotel - ma io...' : A Vieni da me , la mitica conduttrice Rosanna Lambertucci ha svelato un aneddoto piccante avvenuto un po' di tempo fa tra lei e l'attore Alain Delon. A Caterina Balivo la Lambertucci ha raccontato di ...

