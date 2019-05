Aggiornamenti Huawei bloccati da Google | cosa cambia in Italia e modelli

Google rompe con Huawei - il colosso cinese : «Continueremo a dare Aggiornamenti e servizi» : Google rompe con Huawei, sospendendo ogni attività portata avanti con il colosso tecnologico cinese, all'avanguardia nella realizzazione delle reti di nuova generazione 5G. Lo riporta in...

Huawei contrattacca : “Continueremo a fornire Aggiornamenti”. E la Cina sostiene azioni legali dopo strappo Google : "Huawei continuera' a fornire aggiornamenti di sicurezza e servizi post-vendita a tutti gli smartphone e tablet Huawei e Honor esistenti, coprendo sia quelli gia' venduti sia quelli in stock a livello globale". Lo afferma Huawei in merito alle indiscrezioni di stampa sulla perdita dell'accesso, per i dispositivi Huawei, agli aggiornamenti del sistema operativo di Google, Android. "Huawei ha dato un contributo sostanziale allo sviluppo e alla ...

Vera catastrofe per smartphone Huawei e Honor senza più Aggiornamenti e Play Store - come diventeranno i dispositivi : Non è una bufala ma una Vera e propria "disgrazia" che si abbatte su smartphone Huawei e Honor. Questo ultimi non beneficeranno più degli aggiornamenti di sistema maggiori ma neanche di quelli mensili di sicurezza e addirittura neanche accederanno al Play Store Google e a tanti altri servizi Android nel futuro: uno stravolgimento in negativo senz'altro per l'azienda ma anche per tutti coloro che posseggono un dispositivo del produttore. Tutta ...