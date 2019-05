Addio al grande poeta Balestrini | evento a Napoli per ricordarlo

Roma - Lippi commenta l’Addio di De Rossi : “grande dispiacere - sono legato a lui con il cuore” : A margine della Hall of Fame Figc a Firenze, Marcello Lippi ha commentato l’addio alla Roma di Daniele De Rossi, giocatore al quale è sempre stato molto legato fin dai tempi dei Mondiali 2006 “De Rossi? Daniele è una di quelle persone alle quali sono maggiormente legato con il cuore e che mi porterò nel cuore tutta la vita. Mi dispiace un po’ che non sia finita così bene con la Roma, così come mi è dispiaciuto per ...

Juventus - l'Addio di Allegri : «Al mio posto un grande tecnico» : «Sono stati cinque anni d'amore meravigliosi: non so chi siederà ora sulla panchina, ma comunque sceglieranno un grande allenatore perchè la Juventus è una grande...

Allegri : "Juve - 5 anni d'amore - ora arriverà un grande allenatore" | L'Addio è ufficiale : Pochissime ore dopo l'esonero dalla Juventus, Massimiliano Allegri ha ricevuto il Tapiro d'oro e ha pronunciato le prime parole da ormai ex tecnico bianconero: "Sono stati cinque anni d’amore meravigliosi. Cinque anni per me sono tanti!". Poi Staffelli di Striscia la notizia l'ha incalzato sul suo sostituto a Torino: "Questo non lo so, uno bisogna che vada in panchina, non so chi. Comunque sceglieranno un grande allenatore perché la Juventus è ...

Accadde oggi - 16 maggio 2004 : l’Addio al calcio del grande Roberto Baggio : L’Accadde oggi odierno celebra un grandissimo. Uno dei calciatori italiani più forti di tutti i tempi, per molti forse il migliore: Roberto Baggio. 15 anni fa, il 16 maggio 2004 per l’esattezza, il “divin codino” appendeva le scarpette al chiodo. La sua ultima partita in assoluto, manco a farlo apposta, alla “Scala del calcio”, il Giuseppe Meazza di Milano in cui Baggio giocò sia con l’Inter che ...

Enrico Ruggeri al Fabrique per un grande Addio ai club (salvo ripensamenti) - : Paolo Giordano Se davvero è stato il suo ultimo concerto nei club, è stato un grande concerto Se davvero è stato il suo ultimo concerto nei club, è stato un grande concerto. Se non lo sarà, è stato comunque uno spettacolo top, il migliore visto ultimamente in un club. L’altra sera Enrico Ruggeri ha cantato al Fabrique di Milano e qualche giorno prima, avvicinandosi il concerto di Brescia, aveva scritto su Instagram: “La Latteria ...

Addio a Tartarelli ingegnere e grande accademico : Un pietrasantino stimato e seguito nel mondo accademico, ma anche un uomo tendenzialmente schivo e taciturno, Tartarelli, spesso immerso nei suoi pensieri, ma capace di essere anche arguto e ...

Cannavaro dice Addio alla Cina : «Allenerò solo il Guangzhou Evergrande» : TORINO - Lo scorso 15 marzo Fabio Cannavaro era stato designato come successore di Marcello Lippi alla guida della Nazionale , ma l'avventura dell'ex Pallone d'Oro sulla panchina dei Dragoni Rossi è ...

Bergamo - 5mila tifosi atalantini salutano la Curva Nord con una grande festa d'Addio : Bergamo, 28 aprile 2019 - Oltre cinquemila tifosi atalantini sabato sera hanno tributato 'l'ultimo saluto' alla Curva Nord dello stadio cittadino. Regalando un colpo d'occhio incredibile, con la Curva ...

Lutto in casa Liverpool - Addio ad un grande ex [NOME E DETTAGLI] : addio ad un grande ex calciatore del Liverpool, che si è spento dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer. Si è spento, infatti, all’età di 74 anni Tommy Smith, “The Anfield Iron”. Il roccioso difensore ha vinto tutto con la maglia dei Reds: quattro campionati, due FA Cup, due coppe Uefa e la prima Coppa dei Campioni, nel 1977. Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere ...

Addio a Nowitzki - il tedesco di Dallas che ha reso grande l'Europa in Nba : Scelto al draft del 1998 da Dallas via Milwaukee, WunderDirk in 21 stagioni ha segnato 31.540 punti, 30 ai Suns, per la cronaca: hanno fatto più effetto dei 51 di Jamal Crawford, e soprattutto l'...

NBA – Dirk Nowitzki annuncia il ritiro : grande emozione a Dallas - l’Addio arriva dopo 30 punti! [VIDEO] : Dirk Nowitzki torna giovane per una notte, firma 30 punti contro i Suns e dà l’addio al basket NBA: il saluto ai tifosi dei Dallas Mavericks, dopo 21 stagioni, è commovente La stagione NBA volge al termine e con essa anche la carriera di Dirk Nowitzki. Nell’ultima partita casalinga giocata contro i Phoenix Suns, il big man tedesco ha annunciato il suo ritiro dal basket NBA. dopo 21 stagioni incredibili, trascorse tutte con la ...